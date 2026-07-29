La huelga indefinida del servicio de basuras de Formentera comenzará el 9 de agosto

Archivo - Imagen de recurso de una huelga de basura - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La huelga en la recogida de basuras en Formentera comenzará el próximo 9 de agosto, según ha votado por unanimidad la plantilla de trabajadores.

En un comunicado, UGT ha anunciado la convocatoria de esta huelga en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, jardinería y punto verde de Formentera, después de que la asamblea de trabajadores reunida el 23 de julio decidiera por unanimidad iniciar movilizaciones ante la propuesta económica presentada por PreZero y el "bloqueo institucional" generado por el Consell de Formentera.

Durante la última reunión de la Comisión Negociadora, celebrada el 22 de julio, la empresa reiteró su oferta de incremento salarial del 0 por ciento entre 2026 y 2030, "una propuesta totalmente inasumible".

Sin embargo, UGT ha explicado que el origen real del conflicto no está únicamente en la oferta empresarial, sino en el "incumplimiento por parte del Consell" de Formentera de los acuerdos firmados en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) en 2024, acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de aquel verano.

Según trasladó la empresa en la mesa de negociación, el Consell no ha abonado las partidas económicas comprometidas para 2024 y 2025, generando una deuda que impide a PreZero asumir cualquier mejora salarial e incluso abre la puerta a no aplicar los incrementos ya realizados, lo que supondría una reducción del 8,5 por ciento del salario de la plantilla.

El comité de huelga ha recordado que la última huelga fue desconvocada tras el esfuerzo realizado 'in extremis' por el Consell, la empresa y el sindicato en 2024, y que los acuerdos suscritos entonces "no han sido respetados hasta el momento por los actuales responsables políticos, siendo puestos en duda más de dos años después de ser suscritos".

UGT ha advertido de que esta situación "es de extrema gravedad", porque sitúa a los trabajadores en un escenario de conflicto que no han provocado y que podría haberse evitado si el Consell hubiera cumplido con sus obligaciones, abocando a la isla a una huelga en pleno agosto con el consiguiente impacto en la imagen de Formentera y en el sector turístico.

El sindicato ha denunciado que "los esfuerzos realizados para solucionar la huelga de 2024 han sido tirados por tierra, reproduciendo exactamente el mismo escenario y convirtiendo el conflicto en una burla continua hacia el sector y el trabajo esencial que realiza la plantilla, tal como manifestó el comité de huelga".

La huelga se iniciará el 9 de agosto a las 22.00 horas y se desarrollará de manera intermitente hasta el 31 de agosto, afectando principalmente a los fines de semana y días de máxima actividad turística, según el calendario acordado por la asamblea.