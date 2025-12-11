La huelga de médicos deja 246 operaciones y 8.283 consultas suspendidas hasta este jueves en Baleares

Primera jornada de huelga en un hospital de Baleares - SIMEBAL

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las tres primeras jornadas de la huelga de médicos en Baleares han obligado a anular 246 operaciones y 8.283 consultas hospitalarias o de Atención Primaria, según datos del IbSalut.

Concretamente, los paros contra el Estatuto Marco han provocado la suspensión de 3.872 consultas hospitalarias, 499 pruebas radiológicas, 137 pruebas diagnósticas y 2.994 consultas de Atención Primaria.

Por islas, en Mallorca es donde más actividad ha sido suspendida, con un total de 169 operaciones, 3.419 consultas hospitalarias, 3.670 consultas de Atención Primaria, 434 pruebas radiológicas y 87 pruebas diagnósticas entre este martes y jueves.

En Menorca se han tenido que cancelar 31 operaciones, 303 consultas hospitalarias, 157 consultas de Atención Primaria, 11 pruebas radiológicas y 21 pruebas diagnósticas.

Igualmente, en Ibiza y Formentera la huelga ha provocado durante estos tres días la suspensión de 46 operaciones, 150 consultas hospitalarias, 994 consultas de Atención Primaria, 54 pruebas radiológicas y 29 pruebas diagnósticas.

La protesta de los médicos continuará este viernes, en la que será la última jornada de huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha apuntado que el seguimiento de esta tercera jornada de huelga ha rondado los porcentajes de días anteriores, que se sitúan en el 85 por ciento.