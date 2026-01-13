Huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria: consulta los servicios mínimos

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut ha establecido los servicios mínimos acordados en relación con la huelga general convocada por el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) para los días 14 y 15 de enero.

La huelga afecta a todos los médicos de familia y pediatras de atención primaria dependientes del Sistema Nacional de Salud, incluidos los servicios de urgencias extrahospitalarias y los MIR correspondientes a estas especialidades que estén desarrollando las funciones en atención primaria o en el hospital.

La huelga empieza a las 00.00 horas del miércoles, día 14, y termina a las 23.59 horas del jueves, día 15.

En cuanto a los servicios esenciales establecidos, respecto al turno de mañana de los días 14 y 15, se dispondrá de una plantilla mínima de dos médicos y un pediatra, excepto en los centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias, donde será de tres médicos y un pediatra.

Respecto al turno de tarde, se debe disponer de una plantilla mínima de dos médicos (en caso de que haya) y un pediatra (en el caso de que haya).

Respecto a la atención continuada, SUAP y PAC móvil, la cobertura será del 100 por 100 en todos los servicios sanitarios. El personal interno residente (MIR) no podrá ser designado como servicios mínimos ni suplir al personal médico que esté en huelga.