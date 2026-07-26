La huelga del metal en Baleares, desconvocada tras un acuerdo de última hora entre la patronal y los sindicatos

Archivo - Manifestantes durante la segunda jornada de huelga del sector del Metal, a 14 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).- Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

La huelga del sector del metal de Baleares, que estaba previsto que iniciara este lunes y que se prolongara durante cuatro días, ha sido desconvocada después de que la patronal y los sindicatos hayan alcanzado un acuerdo de última hora.

UGT, uno de los sindicatos que representan a los cerca de 39.000 trabajadores del sector, ha anunciado en un comunicado que ambas partes han alcanzado un entendimiento este domingo que incluye la suspensión de las movilizaciones.

Las condiciones pactadas para el nuevo convenio colectivo, a falta de que se rubriquen de forma oficial, incluye una subida salarial del 18% en cuatro años. Este año será del 5%, los dos próximos del 4,5% y en 2029 será del 4%.

También incluye una cláusula de revisión salarial para 2029 y un incremento del 40% de la retribución por las horas extraordinarias.

El acuerdo llega después de meses de negociaciones en los que, según lamentaban UGT, CCOO y USO, la patronal se había "negado" a que los incrementos retributivos no puedan ser absorbidos por los complementos que ya se cobran.

Los representantes sindicales se reunieron el miércoles con la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social con la esperanza de acercar posturas, pero se llevaron la "sorpresa" de que el encuentro únicamente era para pactar los servicios mínimos pese a que se trata de un sector que no tiene una "actividad esencial".

Tras el encuentro, decidieron seguir adelante con una huelga que iba a empezar este lunes pero que finalmente no tendrá lugar.