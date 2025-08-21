Una IA creada en Baleares promete detectar enfermedades renales crónicas antes de que aparezcan

El doctor Juan Manuel Buades, en la presentación de un proyecto de inteligencia artificial para frenar el avance de la enfermedad renal crónica - CAIB

PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Son Llàtzer ha impulsado un proyecto basado en inteligencia artificial que permitirá identificar a pacientes con una enfermedad renal crónica en las fases iniciales, predecir su riesgo de progresión y facilitar recomendaciones personalizadas para su abordaje clínico, gracias al análisis automatizado de grandes volúmenes de datos clínicos anonimizados.

El modelo, respaldado por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo, ha estado liderado por el jefe del Servicio de Nefrología del hospital, Juan Manuel Buades, y se ha desarrollado en colaboración con la consultora Iqvia y la doctora Escarlata Angullo.

Además, según ha informado la Conselleria de Salud en nota de prensa este jueves, la iniciativa ha sido reconocida con el primer premio del programa 'inERCia' de Boehringer Ingelheim, entre más de 40 proyectos presentados en toda España.

"La inteligencia artificial nos permitirá detectar a tiempo los casos de enfermedad renal crónica que tengan mayor riesgo de progresión, lo cual es fundamental para actuar precozmente, reducir las complicaciones cardiovasculares y mejorar la supervivencia de los pacientes", ha explicado el doctor Buades.

DE LA PREDICCIÓN A LA ACCIÓN CLÍNICA

El nuevo modelo, a diferencia de los métodos tradicionales, es capaz de detectar pacientes ocultos --aquellos sin pruebas recientes-- y clasificar automáticamente el estadio de la enfermedad.

Se prevé su integración en la historia clínica electrónica de atención primaria (eSIAP), de modo que los profesionales sanitarios reciban alertas y pautas terapéuticas basadas en guías actualizadas.

El proyecto se desplegará en tres etapas:

1. Diseño del modelo con bases de datos externas.

2. Validación de su precisión con datos del sistema sanitario balear, mediante un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa).

3. Integración en el sistema clínico como producto sanitario con certificado CE, escalable a otras comunidades.

El doctor Buades ha subrayado que "es un ejemplo de colaboración público-privada, centrado en la utilidad clínica y la sostenibilidad del sistema".

RECONOCIMIENTO Y PROYECCIÓN ESTATAL

El premio 'inERCia' incluye una financiación inicial de 40.000 euros para la puesta en marcha del modelo, que en un futuro podría convertirse en un estándar estatal para el abordaje personalizado de la enfermedad renal crónica.

Este avance ha sido posible gracias a la Estrategia de Enfermedad Renal Crónica en Baleares, pionera desde 2011, y a herramientas como 'Nefrolink', dentro del proyecto 'Nefrored', que conecta a tofos los servicios de nefrología de los hospitales públicos.

Buades ha destacado que "el futuro del tratamiento de las enfermedades crónicas pasa por modelos como este". "La inteligencia artificial aplicada a datos clínicos reales nos acerca a una verdadera medicina de precisión", ha añadido.