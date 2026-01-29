La IA prevé que Palma registre un incremento del 7,4% en el precio de los alquileres al cierre del primer trimestre

Archivo - Un local en alquiler, a 15 de abril de 2024, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial prevé que Palma registre subidas de alrededor del 7,4% en los precios de los alquileres de viviendas comparando la evolución estimada entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, la mayor subida de todo el país.

Ésta es la principal estimación del Índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa, que permite prever la evolución de los precios de la vivienda de alquiler a nivel trimestral.

Según ha declarado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, las subidas previstas del alquiler en capitales del interior y del norte responden a un cambio en la demanda ya que "cada vez más inquilinos buscan ciudades con mayor calidad de vida, menor presión turística y precios asequibles que los de las zonas costeras más tensionadas".