IB Digital cierra 2025 con 12 nuevas estaciones TetraIB y acelera ampliación para superar las 90 en primer semestre 2026 - CAIB

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia IB Digital (Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones) ha cerrado 2025 con 12 nuevas estaciones TetraIB y ha acelerado la ampliación para superar las 90 en el primer semestre del próximo año 2026.

En nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que IB Digital ha dado en 2025 un impulso notable a la red pública de comunicaciones de emergencias TetraIB, una infraestructura crítica del Govern operativa desde 2010 y concebida para que los servicios de seguridad y emergencias puedan comunicarse de forma segura, priorizada y robusta cuando más importa: en una crisis, un gran evento o una intervención en el medio natural.

Este 2025 ha sido un punto de inflexión dentro de un plan histórico cofinanciado por Fondos Feder 2021-2027, que prevé pasar de 60 antenas a 107 en 2027, casi duplicando la red para mejorar cobertura, capacidad y resiliencia en todas las islas.

Durante 2025 se han puesto en funcionamiento 12 nuevas estaciones TetraIB, de las cuales siete en Mallorca --Son Carrió, Artà, Alaró, Deià, Llucmajor, Puigpunyent y Algaida--, dos en Menorca --Fornells y Punta Prima-- y tres en Ibiza --Portinatx, Sant Jordi y Sant Mateu--.

Además, IB Digital cierra el año con 11 estaciones más en proceso de instalación y puesta en servicio, que estarán operativas entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026. De estas 11 estaciones, por islas cuatro corresponden a Mallorca --Crestatx, Valldemossa, Cabrera y Cala Sant Vicenç--, cuatro a Menorca --Es Grau, Cala en Porter, Cala Morell y Polígono Es Castell-- y tres a Ibiza --Sant Joan, Port Sant Miquel y Es Cubells--.

Y, en paralelo, hay 10 estaciones adicionales en fase de diseño, lo que deja el trabajo preparado para que, durante el primer semestre de 2026, la red TetraIB supere las 90 estaciones operativas --sumando las nuevas puestas en servicio, las que entran en el primer trimestre y las siguientes activaciones--.

Este despliegue se enmarca en el proyecto global con horizonte finales de 2027, si bien IB Digital ha activado todos los mecanismos de planificación, contratación y coordinación institucional para acelerar el calendario siempre que sea técnicamente posible.

"Invertir en una red pública de emergencias es invertir en tranquilidad. Con Fondos Feder estamos acelerando una infraestructura crítica que refuerza la resiliencia de Baleares y protege a quienes nos protegen", ha asegurado el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Por su parte, el director general de IB Digital, Miquel Cardona, ha subrayado que 2025 ha sido el año en que la Agencia ha puesto "velocidad de crucero a la ampliación de TetraIB". "No hablamos sólo de antenas, hablamos de seguridad real, de coordinación en primera línea y de que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga unos servicios de emergencia mejor conectados y más eficaces", ha añadido.

LA LECCIÓN DE ABRIL: CUANDO FALLAN LAS REDES COMERCIALES, LA RED CRÍTICA RESPONDE

El año 2025 dejó un recordatorio muy claro de por qué existe una red pública de emergencias, ha destacado la Conselleria. El apagón masivo del 28 de abril de 2025 afectó gravemente a la península y tensionó servicios esenciales, incluyendo las telecomunicaciones. En Baleares, se registraron incidencias en telecomunicaciones vinculadas a esa interrupción, y la Dirección General de Emergencias e Interior activó y gestionó el episodio hasta la normalización. Durante esa situación, se reforzaron puntos críticos mediante TetraIB para mantener la coordinación operativa de los servicios de emergencia.

Además, TetraIB está diseñada para resistir escenarios extremos: las estaciones cuentan con autonomía mediante baterías --hasta 24 horas-- y se construyen preparadas para integrar grupos electrógenos sin comprometer el servicio, reforzando la continuidad incluso ante un hipotético apagón general en Baleares.

"Cada nueva estación es tiempo de respuesta que ganamos. TetraIB es la columna vertebral de la coordinación operativa: en un rescate, un incendio o una gran emergencia, comunicar bien es salvar vidas", ha explicado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

TRES ISLAS, TRES ESTACIONES TRANSPORTABLES: COBERTURA ALLÍ DONDE SE NECESITE

Este 2025 también ha consolidado un salto cualitativo: Baleares ya dispone de una estación transportable TetraIB en cada isla principal.

En Menorca se presentó y quedó disponible una nueva estación transportable para dar cobertura temporal en grandes eventos y emergencias. En 2025, Menorca la ha utilizado para reforzar dispositivos como el de Sant Joan en Ciutadella, evitando depender de traslados desde Mallorca y dando mayor autonomía operativa a la isla.

En Ibiza se incorporó una estación transportable para reforzar la cobertura en eventos de gran concentración y emergencias localizadas donde la red fija aún no llega con la calidad necesaria, como el dispositivo de Sant Ciriac. La estación transportable fue de gran utilidad durante la gestión de las inundaciones de Ibiza durante el septiembre de este año.

Y, en Mallorca la estación transportable ya operativa fue clave este verano para que los equipos desplazados a la península pudieran llevar sus propias comunicaciones de misión crítica, contribuyendo a la coordinación del contingente balear movilizado a los incendios de Castilla y León.

Estas estaciones permiten "llevar la red" donde se necesita: amplían cobertura de forma temporal, aseguran coordinación en dispositivos complejos, y reducen la dependencia de infraestructuras externas en momentos de máxima exigencia.

MÁS AYUNTAMIENTOS CONECTADOS: CONVENIO IB DIGITAL - FELIB

La red TetraIB está asimismo pensada para un uso amplio por parte de los servicios públicos con responsabilidades en seguridad y emergencias. Entre sus usuarios se encuentran, entre otros, policías locales, protección civil y bomberos, además de los servicios autonómicos de coordinación y respuesta, ha apuntado la Conselleria.

En esa línea, IB Digital y la Federación de Entidades Locales de las Baleares (Felib) firmaron un convenio que permite a los ayuntamientos adherirse de forma más fácil a la red TetraIB, facilitando la extensión de comunicaciones seguras y priorizadas al ámbito municipal.

"Para los ayuntamientos, poder adherirse de forma sencilla a TetraIB significa dar un salto en seguridad y coordinación. Es una herramienta clave para policías locales y protección civil, y un ejemplo de colaboración institucional útil y tangible", ha indicado el presidente de la Felib, Jaume Ferriol.

HOSPITAL DE INCA: UN PILOTO PARA LLEVAR TETRA IB "DENTRO" DE LOS CENTROS SANITARIOS

Finalmente, ha concluido la Conselleria, otro hito destacado del año ha sido el piloto impulsado en el Hospital de Inca para dotar de cobertura interior estable TetraIB a áreas críticas de coordinación. El objetivo es mejorar la gestión sanitaria urgente y garantizar comunicaciones fiables incluso si fallan otras redes.

La actuación permite que, antes de llegar, las ambulancias puedan mantener comunicación de calidad con el hospital para anticipar recursos y mejorar la recepción clínica. El propio Govern ha subrayado que TetraIB está diseñada para ofrecer robustez, priorización de tráfico y seguridad en las transmisiones, y que el piloto se ha validado con resultados positivos.