El Ibanat actúa en dos incendios forestales en Bunyola

Incendio forestal en Coll d'Honor, Bunyola - X CONSELLERIA DE AGRICULTURA
PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) actúan en estos momentos en dos incendios forestales de gravedad potencial 0 que tienen lugar en Bunyola, Mallorca.
Según han informado en redes sociales, por un lado se ha confirmado un incendio en Coll d'Honor a las 08.20 horas y, por otro, en dos focos que hay activos desde las 02.42 horas en Son Creus. En este último actúan 19 bomberos forestales, dos autobombas y un agente de medio ambiente.
Por otro lado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha señalado que también ha habido otro incendio forestal en la carretera entre Lloseta y Alaró, que ha sido extinguido a las 06.20 horas de este martes, tras afectar 0,05 hectáreas de matorral.