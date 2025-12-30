El Ibavi adquirirá 12 viviendas protegidas en Calvià para destinarlas al alquiler

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) aquirirá 12 viviendas protegidas situadas en varias zonas del municipio de Calvià por un importe cercano a los dos millones de euros.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en el que se ha autorizado al Ibavi el inicio del expediente de gasto para adquirir dichas viviendas.

De este modo, será el Ibavi el que gestione estas 12 viviendas en régimen de alquiler, de las cuales ocho se encuentran en Peguera, dos en Santa Ponça, una en Son Ferrer y una en el núcleo urbano de Calvià.

Las viviendas cuentan con una superficie media de 77 metros cuadrados y casi todas son de tres habitaciones (11 son de tres y una vivienda tiene dos habitaciones). La previsión es poder entregar estas 12 viviendas a principios del año 2026.

Esta operación de compra forma parte del plan de choque del Govern para generar más vivienda asequible para ciudadanos residentes.