El Ibavi cede a Formentera un piso puente para mujeres víctimas de la violencia machista

FORMENTERA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha cedido al Consell de Formentera un piso para mujeres víctimas de la violencia machista, dentro de la colaboración con el Instituto Balear de la Dona (IBDona).

Según ha informado el Consell de Formentera, será la primera vez que la Isla cuente con una vivienda transitoria, un piso puente que puede permitir a estas mujeres iniciar una vida autónoma. La vivienda tiene 58 metros cuadrados y dos habitaciones.

El acuerdo se ha firmado por cuatro años, prorrogable cuatro más, y se enmarca en el acuerdo entre el Ibavi y el IBDona para la cesión de inmuebles a entidades que asisten a las víctimas. El IBDona, además, colabora con una subvención máxima de 20.000 euros para adquirir el equipamiento de la vivienda.

Desde la entidad han señalado que esta colaboración institucional permite sumar recursos y dar una atención más efectiva a mujeres víctimas de la violencia machista.

"La coordinación y el aprovechamiento de sinergias entre el Govern y los Consells, encargados de la atención directa a las mujeres víctimas de la violencia machista, están entre nuestras prioridades", ha señalado.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha reiterado su predisposición para seguir colaborando y ofreciendo recursos para que las víctimas puedan contar con un lugar seguro.