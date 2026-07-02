El Ibavi construirá en el Port de Pollença una promoción de 28 viviendas públicas para residentes

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado en la sede del Ayuntamiento de Pollença el proyecto de la primera promoción del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en el Port de Pollença en casi 20 años, de 28 viviendas públicas de alquiler y destinada a residentes, con preferencia para personas que acrediten al menos diez años de residencia en el municipio.

El proyecto tiene un presupuesto de 6,1 millones de euros y la previsión es empezar las obras de la promoción este año, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

El conseller del ramo, José Luis Mateo, y el alcalde de Pollença, Martí March, junto con el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, han destacado la colaboración entre administraciones para la puesta en marcha de este proyecto.

La promoción forma parte del plan de choque del Govern y estará ubicada en un solar cedido por el Ayuntamiento, en la urbanización de Gotmar.

Será la segunda promoción de vivienda pública en el Port de Pollença y la primera en casi 20 años. Hasta ahora el Ibavi cuenta con 15 viviendas en el municipio, en el Port de Pollença, de forma que el nuevo proyecto casi duplica el número actual de viviendas del Ibavi en el municipio.

El Ayuntamiento de Pollença, en el marco de sus competencias, puso a disposición del Ibavi la parcela ubicada en Gotmar. Se trata de una parcela de titularidad municipal de más de 8.900 m2, situada en la calle de L'Oronella, en la que se prevé una superficie construida de casi 2.800 m2 para acoger la promoción de 28 viviendas públicas, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, así como 28 aparcamientos (dos adaptados).

El proyecto incluye también la creación de un área de pistas deportivas y una zona de juegos infantiles de uso público, abiertas a la ciudadanía.

Las obras de construcción de la promoción tienen un presupuesto estimado de 6,1 millones y se enmarcan en el plan de infraestructuras 'Islas en transformación', impulsado por el Govern. La previsión es poder empezar este año las obras de construcción y el plazo de ejecución previsto es de 17 meses.

En total, como ha recordado el conseller Mateo durante el acto de presentación, el Govern impulsa en el conjunto de las Islas más de 1.200 viviendas públicas en nuevas promociones, destinadas a ciudadanos de las islas con una residencia mínima de cinco años en esta comunidad, y con preferencia para los residentes en el municipio. La promoción pública es uno de los ejes del plan de choque del Govern que se desarrolla en colaboración con otras administraciones.

El alcalde de Pollença, Martí March, ha puesto de manifiesto la preocupación del Ayuntamiento por la cuestión del acceso a la vivienda.

En este sentido, el Consistorio está realizando diversas acciones con el objetivo de que el acceso a la vivienda sea un derecho real. Por ello, la voluntad municipal es colaborar con el Govern para posibilitar este derecho de forma progresiva.

En el caso de esta promoción en Pollença, y a petición del Ayuntamiento mediante un acuerdo del Pleno municipal, las viviendas se destinarán de forma preferente a personas con al menos 10 años de residencia continuada en el municipio.

Tal como se prevé al proyecto, la mayoría de las viviendas de la promoción contarán con dos dormitorios. En total se prevén 24 viviendas de dos habitaciones, con una superficie de 58 m2; tres con un dormitorio, de 43 m2; y una vivienda con tres dormitorios, de 73 m2.

La promoción se distribuye en cuatro bloques compuestos de planta baja y planta primera que suman 28 viviendas de protección pública.

Esta fragmentación volumétrica permite una mejor integración en el entorno y evita la generación de un volumen edificado excesivamente compacto, lo que refuerza el carácter doméstico y la relación con el paisaje.

Así, la propuesta arquitectónica plantea la mínima ocupación efectiva del suelo y la generación de un espacio urbano inclusivo, seguro y fácilmente mantenible, en que los edificios establecen una relación directa con los espacios comunes, favoreciendo la vigilancia natural y la calidad de uso del conjunto.