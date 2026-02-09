El Ibavi licita las obras de una nueva promoción de ocho viviendas públicas en sa Pobla - CAIB

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha publicado la licitación de las obras de la nueva promoción de ocho viviendas de protección pública en sa Pobla.

El presupuesto previsto es de 1,3 millones de euros y, según ha destacado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la previsión es iniciar las obras durante este año.

La promoción, la primera en casi 15 años en sa Pobla, está ubicada en la calle República Argentina, 28, en un solar de 400 metros cuadrados (m2) propiedad del Ibavi y que tiene una edificabilidad prevista de 690 m2.

En concreto, se distribuirá en planta baja y dos plantas y contará con ocho viviendas, dos de ellas adaptadas, de entre 41 y 55 m2. De estas viviendas, seis serán de dos dormitorios y dos de un dormitorio y se prevén también ocho plazas de aparcamiento.

El plazo máximo para presentar ofertas termina el próximo 25 de febrero y la previsión es que las obras puedan empezar durante este año.

El Govern impulsa en el conjunto de las Islas 48 promociones que suman más de 1.230 viviendas públicas y espera continuar incrementando esta cifra, según ha destacado la Conselleria.

Igualmente, han subrayado que tanto la promoción de sa Pobla como la mayoría de los proyectos de vivienda social del Ibavi se benefician del procedimiento exprés para acelerar los proyectos de vivienda pública recogido en la ley de obtención del suelo.

Esta ley permite declarar de interés autonómico las promociones de vivienda pública para obtener una tramitación abreviada. Así, se acortan los plazos de tramitación con reducciones de entre uno y tres años.

Las nuevas viviendas públicas se destinan a residentes en las Islas, con cinco años y más de residencia en el archipiélago y con preferencia para los del municipio.