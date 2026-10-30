El IBDona destinará más de 169.400 euros a la gestión de un centro para víctimas de violencia sexual en Menorca

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al Institut Balear de la Dona (IBDona) destinar más de 169.400 euros al Consell Insular de Menorca para financiar la gestión del centro de crisis Veronique para mujeres víctimas de violencia sexual durante el 2026.

Así lo ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien ha señalado que la subvención tiene como objeto dotar de personal al servicio de asistencia a mujeres víctimas de violencia sexual, sus familiares y personas de su entorno.

Concretamente, supondrá la contratación de un profesional en psicología, un profesional en trabajo social y un profesional en educación social para garantizar una atención multidisciplinar, especializada y continuada, con el objetivo de asegurar la continuidad de los procesos de intervención y recuperación de las víctimas y evitar las dificultades que puede generar una elevada rotación del personal.

Esta subvención, que se abonará íntegramente y sin exigencia previa de garantía, se enmarca en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, en concreto, en la implantación y consolidación de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Los centros de crisis son servicios públicos interdisciplinarios de atención 24 horas que ofrecen asistencia a las víctimas, familiares y personas de su entorno mediante la puesta a disposición de una serie de servicios de atención psicológica, jurídica y social.