El Ibdona y Pimem colaboran para promover la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista

La directora del IbDona, Cati Salom, y el presidente de Pimem, Jordi Mora. - CAIB

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) colabora con la Federación de Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca en la iniciativa 'Las Pymes, con Ellas y por Ellas', para la promoción de la incorporación al mundo laboral de las mujeres víctimas de violencia machista.

La directora del IbDona, Cati Salom, y el presidente de Pimem, Jordi Mora, han presentado en rueda de prensa los objetivos y las acciones.

Según han explicado, en virtud del proyecto pretenden incrementar las contrataciones de mujeres víctimas de violencia machista entre las pequeñas y medianas empresas a través del programa SOIB Dona.

Por este motivo, la iniciativa tendrá visibilidad en los medios y canales propios de Pimem, alcanzando alrededor de 5.000 empresas del tejido isleño.

Las empresas interesadas en la incorporación de mujeres víctimas de violencia machista tendrán información, atención y seguimiento personalizado por parte de la federación, que les ayudará a acceder al programa SOIB Dona.

Además, mediante el establecimiento de alianzas y para fomentar su compromiso con la igualdad, se promoverá la elaboración voluntaria de planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas que no están obligadas a tenerlos por ley.

El programa tiene un presupuesto de 16.423 euros, de los cuales el IbDona aporta 10.000 procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y Pimem, el resto.

LAS PYMES, AGENTES DE CAMBIO A FAVOR DE LA IGUALDAD

El proyecto, que parte del hecho que las pequeñas y medianas empresas pueden ser agentes de cambio a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista, nace de una experiencia previa que permitió la inserción laboral de dos mujeres usuarias del servicio SOIB Dona.

Por ello, con la nueva edición del programa, se propone ampliar el impacto y consolidar la derivación de mujeres que han sufrido violencia machista desde SOIB Dona a las pequeñas y medianas empresas, en procesos que se adapten a su perfil profesional e intereses.

Cabe recordar que las mujeres que sufren violencia machista a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral, precariedad económica y aislamiento social, factores que dificultan su autonomía y aumentan el riesgo de revictimización, lo que ocasiona consecuencias sociales y económicas de largo alcance, contra las que quieren actuar el Ibdona y Pimem.

"Lo más importante es poder acompañar a las mujeres víctimas", ha dicho Salom, "y ofrecerles la oportunidad de trabajar en la pequeña y mediana empresa, ya que después les resultará más fácil permanecer en el mundo laboral".

Finalmente, con el objetivo de visibilizar y concienciar a la sociedad sobre la realidad de las mujeres víctimas de violencia machista se llevará a cabo una campaña específica para el público en general en medios, redes sociales y espacios públicos.