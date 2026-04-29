El IBDona presenta la Memoria de 2025 ante el Consejo Rector - CAIB

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom, ha presentado ante el Consejo Rector la Memoria de 2025, que recoge las acciones para avanzar "con determinación" en el despliegue de políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como en la lucha contra todas las formas de violencia machista.

En la reunión, presidida por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha destacado la consolidación del teléfono 900 17 89 89 del Servicio de Atención especializada telefónica 24 horas y Acompañamiento presencial para mujeres víctimas de violencia machista, así como las nuevas acciones de formación en igualdad y violencia machista.

Según ha subrayado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Salom ha destacado la concesión, por primera vez, de subvenciones a entidades que hacen trabajo dentro del ámbito de la salud mental y/o discapacidad.

En relación al Servicio 24 horas, Salom ha atribuido el incremento de las llamadas (un 22,2 por ciento más que el año anterior), en buena parte, a las campañas de comunicación relacionadas con el servicio, presentes en medios y redes sociales, así como a espacios públicos como autobuses, centros sanitarios, polideportivos y bibliotecas.

En el ámbito de la formación, en 2025 se ha implementado el servicio de supervisión profesional, que ha permitido proporcionar apoyo a profesionales que atienen directamente a víctimas de violencia machista, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención en los servicios especializados de todo el territorio balear.

Además, Salom ha apuntado que se han diseñado y programado cinco acciones formativas, que se están desplegando durante el año 2026 y que permiten continuar ampliando la sensibilización y el conocimiento en igualdad y violencia machista en ámbitos profesionales clave.

En cuanto al ámbito estratégico, ha destacado el compromiso ante la prevención, la detección, la intervención y la protección de las víctimas de la explotación sexual y la prostitución con la implementación del II Plan Autonómico para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual y el Abordaje de la Prostitución (2026-2028), aprobado por el Consejo Rector el 2025.

Entre otras cuestiones, ha resaltado la concesión de subvenciones para 12 proyectos que, dentro del ámbito de la salud mental y/o discapacidad, contribuyen al fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como a la prevención y erradicación de las violencias machistas.

El Consejo Rector del IBDona es un órgano colegiado que ejerce un papel fundamental en la planificación y supervisión de las iniciativas destinadas a promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres en Baleares.

Su función principal es supervisar y aprobar las políticas, planes estratégicos y presupuestos que impulsa el IBDona para promover la igualdad de género y erradicar la discriminación hacia las mujeres.

Está compuesto por la presidenta que, a día de hoy, es la consellera de Familias; la vicepresidenta, la directora del IBDona, y vocales de varias entidades, como las consellerias del Govern, los consells insulares, la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), grupos parlamentarios y asociaciones de mujeres.