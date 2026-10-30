El IBDona presenta el nuevo protocolo de coordinación institucional sobre violencias machistas

La Comisión para la Igualdad de Género se reúne para aprobar el nuevo protocolo. - CAIB

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Dona (IBDona) ha presentado el nuevo protocolo marco de actuación y coordinación interinstitucional en materia de violencias machistas en Baleares, que establece principios, criterios y estándares mínimos de calidad para orientar la actuación y la atención institucional en todo el sistema público.

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha señalado este viernes en un comunicado que el protocolo establece un marco de respuesta coordinada entre servicios y administraciones. Para ello, tiene en cuenta las competencias de cada institución y sirve de referencia para revisar los protocolos sectoriales.

El documento es un instrumento estratégico concebido para dar coherencia a las actuaciones de prevención y detección de las violencias machistas, así como a la atención a las víctimas. Además, sitúa en el centro los derechos de las mujeres y de sus hijos.

Asimismo, establece que la atención no está condicionada a la presentación de una denuncia, independientemente del tipo de violencia, y que deben respetarse los tiempos y las decisiones de cada mujer.

Para garantizar esta atención, el protocolo establece unos estándares de calidad comunes para todos los servicios, entre los que figuran la atención con un enfoque informado por el trauma, la prevención de la revictimización y la reducción de las ocasiones en las que las mujeres deben relatar repetidamente lo sucedido. Así, el documento unifica los criterios de atención en todas las islas y municipios.

Para garantizar su actualización, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación del Protocolo Marco, coordinada por el IBDona, se reunirá al menos una vez al año. Además, el documento se revisará como mínimo cada dos años.