El IbDona prorroga dos años más el contrato del servicio de atención 24 horas a víctimas de violencia machista

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la directora del Instituto Balear de la Mujer (IbDona) para que pueda destinar un importe máximo de 1,9 millones de euros a la prórroga de la contratación del servicio de atención especializada 24 horas a las víctimas de violencia machista para los años 2026, 2027 y 2028.

El organismo suscribió en marzo de 2024 el contrato del servicio de atención especializada 24 horas a las víctimas de violencia machista para 2024-2026, pero el contrato contemplaba una prórroga de hasta dos años, que se ha considerado necesario para no dejar desatendido el servicio, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

El Servicio 24 Horas ofrece atención telefónica y acompañamiento presencial a las víctimas de violencias machistas que sufren violencia física, psicológica, económica, sexual (abusos, agresiones y tráfico), simbólica, feminicidio y mutilación genital femenina. Se presta durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en toda la Comunidad Autónoma.

Durante los años 2024 y 2025, el Servicio ha atendido 9.299 llamadas y ha realizado 1.247 acompañamientos presenciales.

Ha implementado varios recursos para mejorar la accesibilidad como, por ejemplo, la gratuidad del teléfono de contacto (el 900 178 989); la difusión de material informativo en diez idiomas, braille y lectura para facilitar el acceso a personas con discapacidad cognitiva; el refuerzo estructural de personal en 2024, y la posibilidad de atender a personas sordas a través de un servicio de videointerpretación en lenguaje de signos.