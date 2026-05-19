El IbDona repartirá 5.000 euros en premios en un concurso fotográfico para promover la igualdad en el deporte

Archivo - Imagen de archivo de un club de voley. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) ha publicado la convocatoria del concurso de fotografía 'Mujer y Deporte', con el que trata de promover la sensibilización y la concienciación sobre la igualdad entre mujeres y hombres dentro del ámbito deportivo y distribuirá 5.000 entre los premiados.

Cualquier persona residente en Baleares puede participar con una única fotografía, el plazo para presentar las instantáneas concluye el el 18 de julio de 2026 y se otorgarán 3.000 euros al primer premio, 1.800 euros para el segundo y 1.200 euros el tercer premio, respectivamente, según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

En concreto, mediante el uso de la fotografía como herramienta comunicativa, el IbDona trata de visibilizar la igualdad de género en el ámbito deportivo, mostrar la presencia, la participación y el protagonismo de niñas, adolescentes y mujeres adultas en la práctica deportiva o hacer visibles realidades, trayectorias y experiencias femeninas dentro del deporte, entre otras actuaciones.

Las fotografías presentadas tendrán que ser en formato retrato y deben tener como protagonistas una o varias mujeres --que podrán estar acompañadas de uno o varios hombres-- que, por el contexto o por los elementos que las rodean, se identifiquen claramente como personas dedicadas al deporte, ya sea en el ámbito profesional o amateur.

Las fotografías candidatas se tendrán que presentar en formato digital y serán evaluadas por el jurado sin conocer el nombre de la persona autora. El jurado, compuesto por miembros del IbDona, de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, profesionales de la igualdad y del ámbito deportivo, y expertos en fotografía, tendrá en cuenta la adaptación del contenido de las fotografías a los objetivos del concurso, así como su calidad técnica, compositiva y expresiva.

Las fotografías presentadas al concurso no pueden haber sido publicadas en ningún medio de comunicación profesional, ya sea en formato físico o digital, ni en ninguna red social de ningún medio de comunicación profesional. Tampoco pueden haber aparecido en ninguna publicación en forma de libro, revista o compilación que haya sido editado con fines de difusión social, ni haber formado parte de ningún tipo de campaña publicitaria.

Sí se pueden presentar a la convocatoria fotografías publicadas previamente en redes sociales, webs, blogs y cualquier plataforma de carácter personal.

El IbDona recomienda que, para conocer más detalles sobre el concurso, las personas interesadas consulten las bases de la convocatoria publicadas en las redes sociales y su web, así como en el BOIB.