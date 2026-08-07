El IBDona subvenciona cuatro títulos en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia machista

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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IBDona) destinará 132.000 euros a una subvención a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para financiar cuatro títulos propios de postgrado durante el curso académico 2026-2027.

Según ha informado en rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, uno de los títulos es el de especialista universitario en intervención integral ante la violencia contra las mujeres en espacios físicos y digitales, al que se destina un importe de 34.000 euros.

Otro de los títulos es el de especialista universitario en intervención interdisciplinaria en violencias sexuales, subvencionado con 32.000 euros.

El resto de títulos son el de especialista universitario en intervención social en situaciones de tráfico de personas y prostitución, dotado de 32.000 euros, y el de especialista universitario en coeducación, con una subvención de 34.000 euros.

Estos cursos, orientados a la especialización y capacitación de profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de la igualdad de género y de la lucha contra las violencias machistas, tienen el objetivo de dotarles de los conocimientos, las herramientas y los recursos necesarios para la sensibilización, detección, prevención, denuncia e intervención ante las violencias machistas.

El pago de las subvenciones será anticipado, de la totalidad y sin la exigencia previa de garantía.