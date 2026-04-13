Iberia Express refuerza su operativa entre Madrid y Eivissa con motivo de las aperturas de las discotecas

EIVISSA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía Iberia Express ha anunciado que reforzará su operativa entre Madrid y la isla con motivo del inicio de la temporada de verano y la celebración de las fiestas de apertura de las discotecas.

Según ha informado la compañía en un comunicado, durante el fin de semana del 24 al 26 de abril, la aerolínea añadirá 12 vuelos adicionales, repartidos entre cuatro el viernes, cuatro el sábado y cuatro el domingo.

Con este refuerzo, Iberia Express alcanzará siete frecuencias diarias el viernes 24 y el domingo 26 y seis el sábado 25, ampliando significativamente las opciones de viaje para quienes se desplacen a la Isla durante el fin de semana.

De Madrid a Eivissa se han incorporado salidas adicionales el viernes y el sábado a las 06.25 y 18.35 horas, mientras que el domingo se operarán vuelos extra a las 06.25 y 13.15 horas.