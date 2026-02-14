Ibiza declarará varios barrios como zonas turísticas saturadas para su reconversión

Archivo - Dos chicas en la playa de Es Bol Nou. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza aprobará en un pleno extraordinario el día 18 la solicitud de declaración de Playa d'en Bossa, Figueretes, Es Viver, La Marina, Es Prat de Vila, Dalt Vila, Talamanca y ses Figueres como zonas turísticas saturadas y en reconversión.

Según ha informado el Consistorio, con la iniciativa se convierte en la primera institución de la isla que impulsa la declaración.

La propuesta establece la posibilidad de declarar así determinadas zonas y facilitar procesos de modernización, mejora y reordenación de la oferta existente.

Según el Ayuntamiento, su objetivo es impulsar la renovación de la oferta turística en estos tres lugares estratégicos del municipio y acompañarla en una apuesta decidida para la inversión pública y mejora del espacio urbano.

Así, el Consistorio tiene previsto ejecutar proyectos clave como la modernización del paseo de Playa d'en Bossa o la reforma integral de la avenida de Pere Matutes Noguera, entre otros.

Desde el Ayuntamiento han reiterado que la declaración supone una oportunidad para avanzar hacia un modelo turístico más moderno y sostenible.

Además, la petición no implica un incremento de plazas hoteleras, sino que permitirá a establecimientos hoteleros y empresas del sector agilizar trámites administrativos vinculados a proyectos de reforma y modernización.