Ibiza exhibe su historia y patrimonio en unas Noches del Patrimonio que llenan su centro histórico de música y teatro

Las Noches del Patrimonio en Ibiza - EUROPA PRESS

IBIZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro histórico de Ibiza se ha llenado de música, danza, teatro y cultura en la primera jornada de las Noches del Patrimonio que permitirán a la isla pitiusa exhibir su historia y patrimonio. Un evento cultural que se celebra de forma simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Ibiza, con las actividades programadas para estos días, invita a vecinos y visitantes a redescubrir el recinto histórico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco desde nuevas perspectivas.

Abierto Patrimonio, permitirá la apertura extraordinaria de espacios históricos en horario nocturno; Vive Patrimonio llenará Dalt Vila de música y teatro y Escena Patrimonio acercará la creación contemporánea al patrimonio monumental.

El espectáculo central de esta edición en Eivissa será 'Benthos', del coreógrafo, bailarín e investigador Adrián Herrera, una propuesta de danza contemporánea que llega como estreno tras una residencia artística. La pieza podrá verse el sábado en el Claustro del Ayuntamiento con dos pases, a las 21.00 y 22.00 horas, y una duración de 20 minutos.

Benthos toma como punto de partida la posidonia oceánica. A través del lenguaje del cuerpo, el espectáculo traslada al escenario los procesos de equilibrio, degradación y recuperación de las praderas marinas, estableciendo un diálogo entre el patrimonio natural y la creación contemporánea.

La programación incluye también cuatro propuestas guiadas que permitirán conocer algunos de los espacios más emblemáticos del recinto amurallado, como el Archivo Histórico de Eivissa y Formentera que abrirá sus puertas con visitas guiadas los días 11 y 12 de septiembre a las 20.00 horas. La peculiaridad de este año es que se mostrarán al menos nueve cartas reales de Alfonso V.

Madina Yabisa, bajo la dirección de Carmen Mezquida, ofrecerá el itinerario 'Una noche en las murallas de Dalt Vila', una experiencia que recrea cómo era la vida dentro de la ciudad amurallada cuando caía la noche y se activaban los sistemas de vigilancia y protección. Las visitas comenzarán a las 19.30 horas, con salida desde Portal Nou y reserva previa. Las inscripciones se pueden formalizar en el correo madinayabisa@eivissa.es o llamando al 971.392.390.

También habrá visitas especiales a dos de las exposiciones temporales más destacadas de la ciudad. El MACE hará lo propio el sábado 12 a las 21.00 horas con la exposición Cel d'Or de Stefan Brüggemann.

El teatro llegará de la mano de las visitas teatralizadas a Dalt Vila, una forma amena de viajar a la época renacentista para conocer cómo vivían sus habitantes. Habrá un recorrido este sábado a las 11.00 horas. El punto de encuentro es el Mercat Vell y no es necesaria inscripción previa.

SEIS ESPACIOS ABIERTOS

El eje Abierto Patrimonio permitirá disfrutar de seis enclaves históricos con horarios ampliados y entrada gratuita, tales como el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE); el Museu Puget o el Centre d'Interpretació Madina Yabisa, entre otros.

Estos espacios permanecerán abiertos en horario nocturno durante los dos días de la celebración, ofreciendo una oportunidad excepcional para recorrer el patrimonio de Dalt Vila bajo una atmósfera diferente.