Las instalaciones del Ibiza Gran Hotel quedan seguras y ventiladas, tras el trabajo de los Bomberos de Mallorca

IBIZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibiza restablece la circulación al cien por cien de todas sus vías y ya se plantea la desescalada.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que Ibiza restablece la circulación al cien por cien de todas sus vías después de que, a primera hora de esta mañana, se lograra restablecer la circulación con normalidad en la carretera EI-800, la carretera del aeropuerto, tras haber extraído en tiempo récord los tres millones de litros de agua acumulados y retirado también todo el barro depositado sobre el asfalto.

Con esta actuación, se confirma que, 72 horas después de las inundaciones que afectaron a Ibiza, quedan restablecidos todos los servicios esenciales y las infraestructuras críticas de la isla: queda garantizado el abastecimiento de combustible, el suministro eléctrico, el sistema de depuración y de agua potable, los servicios sanitarios y los servicios educativos.

Desde la Conselleria de Educación y Universidades han confirmado este mediodía que, tras constatar sus técnicos del Ibisec que el centro no presenta peligro, el CEIP Can Misses reabrirá el lunes con normalidad.

Este mediodía se ha vuelto a reunir el Comité Técnico Asesor, presidido por el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, para continuar con el seguimiento de la situación, realizar una valoración más detallada y plantear ya la posibilidad de iniciar una desescalada.

En estos momentos, de los 409 incidentes registrados desde el martes, permanecen abiertos 20. No se trata de casos nuevos, pero siguen abiertos por su complejidad. Básicamente se refieren a extracción de agua en garajes, sótanos particulares y salas de maquinaria de hoteles.

"El operativo extraordinario viene a resolver situaciones extraordinarias", ha indicado el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, quien ha explicado que "el Plan Inunbal en Situación Operativa-2 se activa para actuar en situaciones de extraordinaria complejidad y, una vez que se han restablecido las condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y viabilidad, se está obligados a revisar el Plan para proceder a la desescalada".

"Podemos decir con satisfacción que en menos de 72 horas podemos avanzar hacia esta fase", ha asegurado el director general. "En cualquier caso", ha añadido, "no queremos que ninguna solicitud de ayuda haya quedado sin respuesta; por ello revisamos cada uno de los incidentes gestionados para confirmar que están solucionados".

Gárriz ha subrayado la rapidez de los servicios de Emergencia para restablecer los servicios esenciales de Ibiza en tiempo récord. "Hemos gestionado 409 incidentes en 72 horas, lo que supone un esfuerzo inmenso de todos los operativos que han trabajado en la calle para recuperar la normalidad", ha afirmado. Asimismo, ha querido "agradecer y reconocer el comportamiento ejemplar de la población, que ha entendido perfectamente la situación y ha facilitado el trabajo de los operativos en todo momento".

"Esta situación", ha considerado el director general de Emergencias e Interior del Govern, "permite reevaluar los recursos que se necesitan". Y, por este motivo, ha avanzado, "esta tarde a las 17.00 se analizará y reconsiderará el Plan".

INSTALACIONES DEL IBIZA GRAN HOTEL SEGURAS Y VENTILADAS

Por otro lado, desde los Bomberos de Mallorca han informado que las instalaciones del Ibiza Gran Hotel han quedado seguras y ventiladas, tras el trabajo llevado a cabo por los bomberos.

Los Bomberos de Mallorca han medido los gases en zonas subterráneas del Ibiza Gran Hotel, en una superficie aproximada de 9.000 metros cuadrados que incluye almacenes, vestidores de personal, áreas de utillaje y espacios de alimentación.

Después de una noche completa de ventilación, las mediciones han resultado negativas: sin indicios de ácido sulfhídrico(H2S) ni de monóxido de carbono (CO).

De este modo, las instalaciones del Ibiza Gran Hotel han quedado seguras y ventiladas.