El IbSalut comunica a la Mesa Sectorial el recurso contra la sentencia sobre la coordinadora de un centro de salud

El director general del IbSalut, Javier Ureña, en la Mesa Sectorial. - CAIB

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, ha trasladado a la Mesa Sectorial de Sanidad la decisión de interponer un recurso de casación contra la Sentencia 170/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), relativa al acceso de profesionales enfermeros a cargos de dirección en el ámbito de la atención primaria, y que obliga a cesar a la coordinadora de un centro de salud de Manacor por ser enfermera.

El director general ha remarcado la importancia de defender el modelo organizativo y la capacidad de la Administración para configurar los equipos directivos interdisciplinarios y adaptados a las necesidades actuales del sistema sanitario, según ha indicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

En este sentido, ha destacado la necesidad de reconocer el papel estratégico de las enfermeras en la gestión de los servicios sanitarios, especialmente en el ámbito de la atención primaria y comunitaria.

Ureña ha incidido en la importancia de dar pasos adelante para modificar normativas "anacrónicas" y que no responden a los retos actuales.

En este sentido, se considera necesario actualizarlas y avanzar hacia un modelo en el que el liderazgo se base en capacidades reales, experiencia y resultados.