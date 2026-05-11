El IBSalut recurre la sentencia que obliga a cesar a la coordinadora del centro de salud de Manacor por ser enfermera

Fachada del centro de salud de Manacor, en una imagen de archivo. - CAIB

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El IBSalut y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (Coiba) interpondrán sendos recursos contra la sentencia que obliga a cesar a la coordinadora del centro de salud de Manacor por ser enfermera.

Los recursos, de casación, está previsto que se interpongan próximamente ante el Tribunal Supremo (TS), ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El IBSalut ha decidido recurrir la sentencia que obliga a cesar a la coordinadora del centro de salud de Manacor, que fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), al entender que es necesario "defender el modelo organizativo y la capacidad de la para configurar los equipos directivos interdisciplinarios y adaptados a las necesidades actuales del sistema sanitario".

Tanto la administración autonómica como el colegio profesional han coincidido en la necesidad de "avanzar hacia modelos de liderazgo compartido" y de reconocer el "papel estratégico" de las enfermeras en la gestión de los servicios sanitarios, especialmente en el ámbito de atención primaria y comunitaria.

Además, ambas instituciones han entendido que hay que dar pasos adelante para modificar normativas que ya son "anacrónicas" y que "no responden a los retos actuales". En este sentido, han considerado que es necesario actualizarlas o avanzar hacia un modelo en el que el liderazgo se base "en capacidades reales, experiencia y resultados".