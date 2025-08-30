IbSalut convoca concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 846 plazas para 16 categorías de personal estatutario

Del total de plazas, 553 son de turno libre y 293 de promoción interna

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) ha convocado un concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 846 plazas para 16 categorías de personal estatutario.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el IbSalut ha convocado un concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 846 plazas para 16 categorías de personal estatutario, derivado de la oferta de empleo público (OEP) del año 2023 y 2024. Del total de plazas, 553 se adjudicarán por medio del sistema de acceso de turno libre y 293 por el de promoción interna. Del total, se reserva el siete por ciento para personas con alguna discapacidad.

La Resolución del director general del IbSalut por la que se aprueban la convocatoria, las bases, las pruebas, los temarios y el baremo de méritos que debe regir estos procesos de selección se publica este sábado en el Boletín Oficial de Baleares.

Cabe remarcar que el plazo para presentar las solicitudes para participar en el proceso de selección comienza el 17 de noviembre de 2025 y vence el 16 de diciembre de 2025, incluido.

La distribución de plazas de esta OEP de 2023 y 2024 incluye 76 plazas para la categoría de celador --46 de turno libre y 30 de promoción interna--; dos para conductor, ambas de promoción interna; 344 para enfermero --244 de turno libre y 100 de promoción interna--; 19 para enfermero de salud mental --12 de turno libre y siete de promoción interna--; 44 para enfermero de urgencias en atención primaria --23 de turno libre y 21 de promoción interna--; 19 para enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria --11 de turno libre y ocho de promoción interna--; tres para enfermero especialista en enfermería del trabajo, todas de turno libre, y 48 para enfermero especialista obstétrico-ginecológico (matrón) --32 de turno libre y 16 de promoción interna--.

Además, 15 plazas de turno libre para fisioterapeuta; 137 para el grupo auxiliar administrativo de la función administrativa --81 de turno libre y 56 de promoción interna--; 25 para el Grupo técnico de la función administrativa --ocho de turno libre y 17 de promoción interna--; una plaza de turno libre para monitor; una plaza de turno libre para técnico de gestión de sistemas y tecnologías de la información; 82 para técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería --57 de turno libre y 25 de promoción interna--; nueve plazas de turno libre para técnico superior especialista en anatomía patológica y 21 plazas para técnico superior especialista en laboratorio --10 de turno libre y 11 de promoción interna--.

Las ofertas de empleo público permiten reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública. El objetivo del IbSalut es reducir la temporalidad y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario público.