El IBSalut pone en marcha el Plan Plurianual de Recursos Humanos para reducir la temporalidad

El Plan prevé la convocatoria de 1.144 plazas por medio de procesos de oferta de empleo público

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) ha puesto en marcha el Plan Plurianual de Recursos Humanos, que prevé la convocatoria de 1.144 plazas por medio de procesos de oferta de empleo público, para reducir la temporalidad.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el IBSalut ha aprobado el Plan Plurianual 2025-2027 de Recursos Humanos, que permitirá reducir la temporalidad del empleo público. Este plan es una herramienta necesaria para poder convocar 1.144 plazas de 86 categorías por medio de una oferta de empleo público (OEP).

La aprobación de este plan es un hecho sin precedentes en el Servicio de Salud, ya que hasta ahora la convocatoria de plazas por medio de concurso-oposición estaba limitada a las tasas de reposición; es decir, no se podían convocar más plazas de las disponibles por jubilación, traslado o cese.

De este modo, se convocarán 1.756 plazas, 612 correspondientes a la OEP de 2025 y 1.144 correspondientes al Plan Plurianual.

Esta oferta de empleo público se suma a la OEP 2023 y 2024 del Servicio de Salud por la cual se han convocado 1.322 plazas más --578 pertenecientes a la oferta de 2023 y 744 pertenecientes a la oferta 2024--.

Este instrumento de planificación plurianual tiene por objeto establecer un marco adecuado para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del IBSalut y ofrecer soluciones a la temporalidad laboral de unas plazas cuyo desempeño tiene carácter permanente.

El Servicio de Salud ha conseguido reducir la tasa de temporalidad del 43 por ciento en 2023 al 39 por ciento en 2024 y al 29 por ciento en 2025. Sin embargo, el objetivo es alcanzar una temporalidad del ocho por ciento y, para ello, es necesario establecer un plan de actuación de cara a los próximos años que permita cubrir de manera permanente todas las plazas temporales de las que se dispone en la actualidad.