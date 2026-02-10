El IbSalut reclama al Ayuntamiento de Manacor otro solar para el futuro centro de salud Na Camel·la

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Manacor. - AYUNTAMIENTO DE MANACOR - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud ha solicitado al Ayuntamiento de Manacor que le ofrezca otro emplazamiento para construir el futuro centro de salud Na Camel·la.

La Conselleria de Salud ha trasladado esta petición después de que la Dirección General de Recursos Hídricos haya declarado la primera ubicación como zona de flujo preferente lo que "ha obligado al IbSalut a desistir del proyecto", según ha explicado.

La Dirección General de Recursos Hídricos ha emitido un informe donde se indica que la normativa actual en materia de dominio público hidráulico prohíbe la construcción de equipamientos sanitarios en zonas de flujo preferente.

Así, en cumplimiento de la ley, se desautoriza la construcción del nuevo centro sanitario en la parcela ubicada en la calle del Molí d'en Beió de Manacor, ya que "es un espacio en el que podría haber grandes aglomeraciones de población".

El proyecto del futuro Centro de Salud y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Na Camel·la, en Manacor, fue fruto de un concurso de ideas con intervención de jurado, donde el proyecto 'Con Cal y Marés', del estudio González Arquitectos ganó el primer premio.

La previsión era construir un edificio de 2.796 m2, con 45 nuevas consultas: 24 de medicina y enfermería general, diez de pediatría y enfermería de pediatría, cuatro consultas de urgencias, una de matrona, dos de fisioterapia, dos consultas de odontología, una de higienista dental y una consulta polivalente.

Además, también estaba prevista la construcción de una zona de curas y técnicas especiales --con una sala de curas y una sala de cirugía menor--, una zona de extracción, una unidad de psicoprofilaxis obstétrica, una sala de cinesiterapia, una unidad de salud bucodental y un aparcamiento para dos ambulancias. La zona SUAP preveía, además de las cuatro consultas, dos salas de tratamiento y dos de observación.