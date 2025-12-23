Identificado un conductor que se dio a la fuga tras un accidente en la avenida de Joan Miró, en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado a un conductor, un hombre ucraniano de 31 años, como presunto autor de un accidente de tráfico con múltiples daños, ocurrido el pasado 21 de diciembre, al colisionar contra una farola y ocho motocicletas estacionadas, del que se dio a la fuga, en la avenida de Joan Miró, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que sobre las 02.45 horas del pasado domingo un turismo perdió el control y colisionó violentamente contra una farola y ocho motocicletas estacionadas, en la avenida de Joan Miró, causando numerosos daños materiales. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar.

Una patrulla se personó en el emplazamiento y, posteriormente, el vehículo fue localizado en la calle Federico García Lorca. Al estar a nombre de una empresa, lo que dificultó la localización inmediata del conductor, y al encontrarse abandonado con daños evidentes del accidente, fue retirado por la grúa municipal al depósito de Son Oms.

Horas más tarde, el conductor se presentó en el depósito para intentar retirar el vehículo, momento en el que fue identificado por los agentes. El hombre manifestó que había perdido el control, se asustó y por eso huyó del lugar.

Por estos hechos, el conductor fue denunciado administrativamente por no facilitar sus datos tras estar implicado en un accidente. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó el correspondiente atestado de tráfico.