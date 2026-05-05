Identifican a una persona que dejó una bañera en la calle en Palma y que podría ser multada con 1.500 euros

Bañera abandonada en la calle. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pama ha identificado a un ciudadanos que abandonó una bañera en la vía pública y que se enfrenta a una sanción que podría alcanzar los 1.500 euros.

"El incivismo tiene consecuencias", ha asegurado el cuerpo en redes sociales, al tiempo que ha agradecido la colaboración ciudadana, ya que fue gracias a la denuncia de un vecino que se tuvo conocimiento del hecho.

Gracias a las fotografías aportadas por el testigo, los agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) iniciaron las gestiones para localizar al responsable.

La unidad ha identificado al propietario del vehículo y lo ha denunciado por incumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos.

Esta conducta, han recordado, se considera una infracción grave y puede conllevar una sanción de hasta 1.500 euros.