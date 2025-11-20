Identifican "serias violaciones" del derecho al asilo de los migrantes pese al aumento de potenciales solicitantes

Archivo - Tiendas de campaña colocadas en las instalaciones del antiguo cuartel de Son Tous donde van a comenzar a recibir migrantes llegados en las últimas horas a Baleares, a 18 de octubre de 2021, en Palma de Mallorca, Islas Baleares, (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Abandono y violencia institucional hacia las personas migrantes: Un análisis territorial de vulneración de derechos', elaborado por las organizaciones Irídia y Novact, alerta de "serias violaciones" del derecho al asilo de los migrantes llegados a Baleares.

Dos de sus autores, Úrsula Ruiz y Clara Calderó, y la abogada experta en extranjería Lola Puertas han presentado el estudio en una rueda de prensa celebrada la mañana de este jueves en el Casal d'Associacions d'Inmigrants i ONGD de Palma.

Esto sucede, han advertido, en un contexto en el que en los últimos años cerca del 70% de los migrantes llegados al archipiélago proceden de países subsaharianos, muchos de ellos "con alto reconocimiento de protección internacional" como Somalia.

"Nos preocupa porque eso requiere que la administración despliegue más recursos para dar respuesta", ha indicado Ruiz, referente de políticas migratorias y frontera de Irídia.

Estas "serias violaciones" del derecho a solicitar asilo, apunta el informe, se dan concretamente entre las personas que se encuentran en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que en Mallorca está situado en el antiguo cuartel de Son Tous.

Estas personas, de acuerdo con los expertos, no reciben la información necesaria para tener la oportunidad de expresar su intención de reclamar protección internacional.

Los recursos tanto humanos como materiales de los que dispone la Cruz Roja para detectar potenciales vulnerabilidades entre las personas migrantes llegadas a Baleares --menores, potenciales solicitantes de protección, víctimas de trata o supervivientes de torturas-- son "insuficientes".

La investigación ha revelado que se realizan entrevistas de unos cinco minutos de duración, "a la intemperie y sin privacidad". También se han detectado "deficiencias" en los servicios de traducción presencial, que se realiza en inglés, francés y en ocasiones en árabe. El resto de idiomas se traducen por vía telefónica.

Según datos del Ministerio del Interior recogidos en el documento, en el CATE de Son Tous no se ha tramitado ninguna manifestación de necesidad de protección internacional, lo que demuestra "una grave deficiencia tanto en el acceso a información como al procedimiento".

"Faltan medios para hacer una intervención adecuada, faltan espacios para realizar entrevistas y falta tiempo. Uno de los problemas más graves es la falta de interpretes, cuando hay llegadas masivas y tenemos que asistir a numerosas embarcaciones no tenemos medios", ha explicado Puertas.

Eso, ha indicado la letrada del turno de oficio, dificulta "en gran manera" la posibilidad de detectar perfiles vulnerables. Tanto es así, ha asegurado, que nadie ha salido del CATE de Son Tous con una cita para poder solicitar asilo.

El colectivo de abogados, ha indicado, ya ha puesto de relieve estas dificultades en reiteradas ocasiones y ha solicitado habilitar medios para que los potenciales solicitantes de protección internacional puedan manifestarlo en el propio CATE.

"Tendríamos que coger un poco el modelo canario, que ya facilita la posibilidad de manifestar esa voluntad de solicitar protección y en ese momento se le asigna la cita para la entrevista, que es el inicio del procedimiento. Es una demanda que estamos peleando", ha ahondado.