El IEB eleva hasta 272.000 euros la subvención a la UIB para proyectos lingüísticos

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha aprobado una resolución por la que se otorga una subvención directa de hasta 272.000 euros a la Universitat de les Illes Balears (UIB), "destinada al mantenimiento e impulso de diferentes gabinetes y proyectos de contenido lingüístico".

La nueva cuantía --que hasta ahora era de 110.000 euros-- se distribuirá entre 2025 y 2026. Según ha detallado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la aportación permitirá "reforzar y dar continuidad" a diversas iniciativas en el ámbito de la lengua y la investigación sociolingüística en Baleares.

El reparto previsto se dividirá en 33.500 euros para el Gabinete de Onomástica, 43.000 euros para el Centro de Documentación en Sociolingüística de Baleares y 33.500 euros para el Gabinete de Asesoramiento Lingüístico a los Medios de Comunicación.

También se destinarán 18.500 euros para el proyecto de promoción de la lengua catalana en la Facultad de Derecho, 4.500 euros para el proyecto de análisis sociolingüístico en diferentes facultades y 3.000 euros para los proyectos editoriales del servicio de publicaciones Edicions UIB.

La Conselleria ha subrayado que se trata del primer año en el que las tres últimas líneas de subvención --los proyectos de la Facultad de Derecho, el análisis sociolingüístico y Edicions UIB-- reciben apoyo económico por parte del IEB, lo que supone "un paso adelante en la consolidación de nuevas iniciativas".

Con esta dotación, el Govern asegura que "reafirma su compromiso con la defensa, la promoción y el estudio de la lengua catalana", al tiempo que contribuye a "fortalecer la colaboración con la UIB" en materia de investigación y difusión cultural.