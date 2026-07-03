El IEB presenta un material didáctico para enseñar catalán basado en la realidad social y cultural de Baleares

El Institut d'Estudis Baleàrics presenta un proyecto de adaptación del método de aprendizaje del catalán en las Islas. - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha presentado este viernes 'Saladina', una nueva propuesta didáctica para aprender catalán que incorpora referencias a la cultura, la sociedad y la realidad lingüística del archipiélago.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, este método está orientado al alumnado de nivel A2 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MECR).

La publicación se estructura en nueve unidades didácticas y un cuaderno de ejercicios, y sitúa el aprendizaje en contextos cotidianos de Baleares.

El material está dirigido a adolescentes y adultos que viven en las Islas y propone una metodología basada en el trabajo colaborativo, la interacción y la negociación entre el alumnado mediante situaciones similares a las que pueden encontrarse fuera del aula. Además, las locuciones y las grabaciones de las actividades cuentan con voces procedentes de todas las Islas.

El proyecto surge de una subvención concedida por el IEB en 2024 a Publicacions de l'Abadia de Montserrat para adaptar al contexto de Baleares el manual 'A punt 2', un programa de enseñanza del catalán que abarca desde el nivel A1 hasta el nivel C2.

Durante la presentación, el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha destacado que este proyecto refleja la importancia de disponer de materiales adaptados al contexto de Baleares y refuerza el compromiso de las instituciones con la promoción de la lengua catalana y con el acceso a recursos de calidad para la enseñanza de personas adultas.