El IEO-CSIC analiza la presencia de especies invasoras en el puerto de Palma y espacios marinos protegidos de Baleares

El objetivo es detectar tempranamente las especies recién introducidas y evaluar estrategias de prevención y respuesta

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha analizado la presencia de especies alóctonas e invasoras en los puertos de Málaga y Palma, así como en áreas protegidas como el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de Cabrera, y las reservas marinas de Bahía de Palma y des Vedrà-Vedranell.

En concreto, el equipo ha realizado tres campañas oceanográficas a bordo del B/O Francisco de Paula Navarro y del catamarán oceanográfico Socib, según ha señalado el IEO-CSIC en una nota de prensa.

Las especies alóctonas e invasoras son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y de cambios en el funcionamiento de los ecosistemas, así como en el aprovisionamiento de recursos y de servicios ecosistémicos.

Según han explicado, la mayor vía de introducción de estas especies en nuevos entornos es a través del tráfico marítimo y los puertos comerciales son los mayores receptores de estas especies.

Por ello, el equipo científico ha realizado muestreos en los puertos para identificar las especies presentes. Concretamente, se han evaluado cinco zonas en cada localidad y en dos periodos entre mayo-junio y septiembre para coincidir con la época más favorable para la detección de estas especies.

El muestreo consta de recogida de muestras de agua, plancton, sedimento y otros organismos para después realizar censos e instalar placas de asentamiento para analizar la colonización de organismos en un período determinado de tres meses, con el objetivo de detectar de forma precoz los organismos no nativos.

Por otro lado, también se han muestreado áreas protegidas o sensibles mediante muestreos no invasivos en posidonia, roca y arena. En estas zonas se han instalado también placas de asentamiento y dispositivos de recolección larvaria para poder obtener información de los organismos.

Estas campañas son la continuación de un programa de seguimiento estandarizado a nivel internacional, siguiendo las directrices de la Organización Marítima Internacional, que vincula la investigación con la gestión de los puertos.

El objetivo, han subrayado, es evitar los riesgos no deseados derivados de la transferencia de especies invasoras mediante el control, la gestión de las aguas de lastre y la adopción de medidas legislativas, como las adoptadas por la Unión Europea en la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y el reglamento europeo sobre la prevención y gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.

Según la investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO-CSIC y responsable de este proyecto, Maite Vázquez-Luis, el programa de seguimiento y vigilancia de las especies alóctonas e invasoras en puertos brinda la oportunidad de detectar especies de reciente introducción, rastrear su expansión o propagación, predecir impactos potenciales y contribuir a evaluar las estrategias de prevención y respuesta.

Este conjunto de actividades enmarcado en el proyecto Esmares 3, está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la implementación del seguimiento de las Estrategias Marinas en España a través del IEO y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa).