El IES Marc Ferrer de Formentera permanecerá cerrado este jueves a causa de un problema en el suministro eléctrico

Un parque infantil anegado de agua tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza, Baleares (España). Las inundaciones en Ibiza han dejado a 1.200 personas sin luz en el municipio de Vila. - Germán Lama - Europa Press

Los centros escolares de las Pitiusas reabrirán este jueves con normalidad, excepto el CEIP Can Misses, que permanecerá cerrado hasta el lunes, y el IES Marc Ferrer de Formentera, a causa de una incidencia en el suministro eléctrico, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha visitado este miércoles la isla con motivo de las fuertes lluvias de este martes y ha anunciado la reapertura de todos los centros menos del CEIP Can Misses.

Aunque durante la mañana las previsiones apuntaban a que el IES Marc Ferrer podría retomar la actividad docente con normalidad, por la tarde se ha detectado una incidencia que impide garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas.

Desde la Conselleria han señalado que los servicios técnicos están trabajando intensamente para restablecer el suministro con la máxima celeridad, pero no será posible reabrir el centro durante el jueves. La situación ha sido comunicada a las familias.

Por otro lado, el CEIP Can Misses ha sufrido daños por la lluvia, por lo que no es aconsejable reabrir este jueves. El objetivo es que los técnicos puedan evaluar los desperfectos registrados.

En un comunicado, desde Educación también han explicado que los centros de Ibiza y Formentera que este miércoles han suspendido la actividad lectiva debido a las fuertes lluvias reanudarán este jueves las clases con normalidad.

Vera ha visitado el CEIP Sant Jordi (Sant Josep de sa Talaia), el CEIP Sa Graduada, el CEIP Can Misses, el CEIP Sa Joveria, el CEIP Poeta Villangómez, el IES Sa Blanca Dona y el Conservatorio, todos ellos en el municipio de Ibiza. Durante las visitas ha podido constatar que, más allá de las afectaciones puntuales, los centros están en condiciones de retomar la actividad lectiva con garantías.

Paralelamente, los técnicos del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) han estado recorriendo todos los centros afectados para realizar inspecciones oculares. El dispositivo ha contado con el refuerzo de personal técnico desplazado desde Mallorca y hasta el momento no se han detectado deficiencias estructurales que comprometan la seguridad de los alumnos ni del personal docente.