Ignacio Flores, nuevo director del Institut d'Estudis Baleàrics

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado del nombramiento de Ignacio Flores Sancenón como director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, Flores asume el cargo hasta ahora ocupado por Llorenç Perelló, quien desde hace unas semanas está al frente de la Dirección General de Cultura del Govern.

Perelló fue nombrado director general de Cultura en sustitución de Ricarda Vicens, quien dejó el cargo por motivos personales.

Desde el Govern han destacado que Ignacio Flores cuenta con una sólida formación jurídica y una trayectoria profesional vinculada a la gestión pública dentro de la Administración autonómica.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (2014) y ha completado su formación de posgrado con el Máster universitario de Acceso a la Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ingresó como funcionario en la Administración de la CAIB en 2018.

A lo largo de su trayectoria profesional en diferentes consellerias del Govern, ha consolidado su condición de funcionario de carrera. Su paso por varios departamentos le ha permitido adquirir una visión transversal del funcionamiento administrativo, así como un amplio conocimiento de los procedimientos, la organización interna y la coordinación entre unidades de naturaleza diversa, han subrayado.

En una primera etapa desarrolló funciones en la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo y posteriormente en la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, participando en la tramitación administrativa, el seguimiento de expedientes y la gestión ordinaria de procedimientos en ámbitos estratégicos de la acción de gobierno.

Posteriormente, se incorporó en el IEB, donde ejerció funciones de jefe de sección, participando en la coordinación administrativa y en la gestión interna del organismo.

Continuó su trayectoria en la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ejerciendo funciones de jefe de sección, con tareas relacionadas con la coordinación y supervisión de procedimientos administrativos, así como con el apoyo técnico a la estructura directiva del departamento.

Desde mayo de 2025 hasta febrero de 2026 ha ejercido como director adjunto del IEB, formando parte del equipo directivo del organismo y asumiendo funciones de apoyo a la dirección, coordinación interna, supervisión de procesos administrativos y colaboración en la ejecución de las políticas públicas de fomento de la lengua y la cultura de las Islas.

La Conselleria ha resaltado que su trayectoria combina formación jurídica, experiencia técnica y conocimiento institucional, con una progresión profesional que le aporta una base sólida para el ejercicio de funciones directivas dentro de la Administración pública.

CONSORCIO INSTITUTO RAMON LLULL

El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de Llorenç Perelló, director general de Cultura, y de Ignacio Flores, como representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma en la Junta Rectora y en el Consejo de Dirección del Consorcio Instituto Ramon Llull.

Ambos ya formaban parte de los órganos de dirección de esta entidad debido a los cargos que ostentaban previamente, director y director adjunto del IEB respectivamente, antes de los cambios producidos a raíz del cese de Ricarda Vicens como directora general de Cultura.

El Consorcio Instituto Ramon Llull es una entidad de derecho público de carácter asociativo, integrado por la Administración de la Generalitat de Catalunya, a la que está adscrito, la CAIB, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Palma.

El fin de este ente es la proyección y la difusión exterior de la lengua y la cultura catalanas en todas sus expresiones. Para cumplir sus objetivos, el Instituto apoya las políticas de relaciones exteriores en el ámbito cultural de las instituciones consorciadas.

Según sus estatutos, la vicepresidencia primera de la Junta Rectora del Instituto Ramon Llull corresponde al presidente o presidenta del Govern, quien puede delegar su representación.

Asimismo, forman parte de la Junta Rectora, además del presidente o presidenta y de los vicepresidentes o vicepresidentas, dos representantes de la Administración de Baleares, entre otros representantes.

Por otro lado, forman parte del Consejo de Dirección del Consorcio un representante de Baleares, que ocupa la vicepresidencia primera, y otros dos representantes como vocales.