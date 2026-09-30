El Illes Balears Palma Futsal, a bordo de la histórica embarcación La Balear para su foto oficial. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Illes Balears Palma Futsal se ha hecho este miércoles la foto oficial de la temporada 2026-2027 a bordo de la histórica embarcación mallorquina La Balear, la 'barca de bou' recientemente restaurada por el Consell de Mallorca.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el director insular de Deportes, Toni Prats, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, han recibido a los 14 jugadores de la plantilla del club de fútbol sala y del cuerpo técnico deportivo, encabezado por José Tirado, presidente, y por Antonio Vadillo, entrenador.

UNIDOS POR LA HISTORIA

La fotografía ha captado los detalles de La Balear, una 'barca de bou' centenaria construida el 1929, que destaca por conservar la navegación tradicional a vela por medio de arrastre.

"La unión de deporte y patrimonio es la clave de esta fotografía. Qué mejor que un club como el Illes Balears Palma Futsal que ha hecho historia, unido a una 'barca de bou' con historia, y que forma parte del patrimonio marítimo de Mallorca", ha afirmado Bestard.

El conseller insular ha añadido que no es una embarcación cualquiera, ya que "para la gente de Mallorca se convierte en un símbolo de la recuperación del pasado marinero de la isla".