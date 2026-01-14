Las imágenes del incendio que ha calcinado y destruido una vivienda en el Puerto de Alcúdia

Las imágenes de incendio que ha calcinado y destruido una vivienda en el Puerto de Alcúdia. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado y destruido una vivienda en el Puerto de Alcúdia y ha afectado al apartamento superior, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Según la información de la Policía Local de Alcúdia, el fuego se ha declarado sobre las 13.15 horas de este miércoles en un bloque de apartamentos situado en la calle Venecia.

El fuego se ha iniciado en una de las viviendas, que ha quedado totalmente destruida y calcinada. También ha resultado afectado el apartamento situado justo en la parte superior, principalmente por el humo.

Tras recibir el aviso, la Policía Local de Alcúdia ha intervenido de manera inmediata, asegurándose de que no hubiera nadie en el interior de la vivienda afectada, ya que inicialmente existía la preocupación de que pudieran encontrarse menores en el domicilio. Finalmente, se ha confirmado que no había ninguna persona dentro del apartamento.

Los bomberos han trabajado durante más de media hora para sofocar completamente el incendio. Una vez finalizadas las labores de extinción, el edificio y la vivienda afectada han quedado precintados hasta que se pueda garantizar un acceso seguro.

Los técnicos del Ayuntamiento de Alcúdia ya han realizado una inspección del inmueble y han confirmado que la estructura no presenta daños y que únicamente hay daños materiales en el interior del apartamento donde se originó el fuego y en el piso superior, que ha quedado fuertemente afectado por el humo y que, por el momento, no es accesible hasta dentro de unos días.