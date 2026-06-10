El IMAS cierra el curso de los centros de promoción de la autonomía personal con una comida con 500 usuarios - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han reunido este miércoles a 500 personas usuarias de los centros de promoción de la autonomía personal (CPAP) en el acto de clausura del curso 2025-2026.

Han asistido el presidente insular, Llorenç Galmés; la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García; y la directora insular de Atención Comunitaria y Apoyo a la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró.

El encuentro, ha subrayado el Consell en una nota de prensa, ha reconocido la labor que desarrollan estos equipamientos comunitarios, convertidos en una de las principales herramientas para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal de las personas mayores de Mallorca.

"Los CPAP representan un modelo de éxito que permite a miles de personas mayores mantenerse activas, autónomas y vinculadas a su entorno", ha destacado Galmés, agregando que la prevención es clave para garantizar la calidad de vida y estos centros demuestran cada día que invertir en autonomía personal es invertir en bienestar, salud y cohesión social.

La red de centros de promoción de la autonomía personal del IMAS ha alcanzado este año las 3.988 personas usuarias, una cifra que consolida el crecimiento registrado en los últimos años.

El centro de Manacor es el que registra una participación más elevada, con 1.094 personas usuarias, seguido de los centros Reina Sofía de Palma (820) y Avenida Argentina (763). La red se completa con los centros de Felanitx (543), Can Clar de Llucmajor (500), Can Real de Petra (205) y Son Bru de Puigpunyent (63).

Durante el curso, los centros han sumado 4.755 inscripciones en actividades, estructuradas en las áreas de intervención de bienestar físico, bienestar cognitivo, bienestar emocional, bienestar social, creatividad y expresión, y alfabetización digital.

Las actividades relacionadas con el bienestar físico continúan concentrando la mayor participación, con 1.880 inscripciones, seguidas de las vinculadas a la creatividad y la expresión (799), el bienestar social (598), el bienestar cognitivo (547), la reducción de la brecha digital (515) y el bienestar emocional (416).

La vicepresidenta del IMAS ha señalado que "los datos confirman que los centros responden a una necesidad real de las personas mayores".

"Cada vez hay más personas que participan en las actividades y esto nos anima a seguir reforzando recursos que fomenten la autonomía personal, las relaciones sociales y la participación activa en la comunidad", ha dicho.

La institución ha puesto en valor que este crecimiento ha ido acompañado de una ampliación progresiva de la oferta formativa y ocupacional de los centros, que incorporan actividades orientadas tanto al mantenimiento de las capacidades físicas y cognitivas como a la promoción de las relaciones sociales, la participación comunitaria y la adquisición de competencias digitales.

Los CPAP ofrecen actualmente programas vinculados a la actividad física, las artes y la creatividad, el aprendizaje de idiomas, la estimulación cognitiva, las nuevas tecnologías y la promoción de la salud.

El objetivo es favorecer el mantenimiento activo del cuerpo y de la mente, prevenir situaciones de dependencia, reducir la soledad no deseada y promover una vida autónoma y saludable entre las personas mayores.

Con esta finalidad, los centros trabajan aspectos tan diversos como las capacidades cognitivas, psicomotrices, emocionales y creativas, los hábitos saludables, las relaciones sociales y el aprendizaje de nuevas tecnologías.