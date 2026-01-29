El IMAS destina más de 5 millones de euros en ayudas para residencias, personas con discapacidad y entidades sociales

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, junto a su equipo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) movilizará en los próximos 5,1 millones de euros en diferentes líneas de ayudas y subvenciones dirigidas a residencias de mayores, personas con discapacidad y entidades sociales.

Para este 2026, la segunda convocatoria de ayudas a residencias municipales, puesta en marcha el año pasado, volverá a contar con un presupuesto de tres millones de euros destinados a asegurar el buen funcionamiento de los centros y la calidad de los servicios destinados a personas mayores y con necesidades especiales.

En el ámbito individual, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado las ayudas prevén dos líneas principales. La primera está dirigida a personas con discapacidad y financia tratamientos sociosanitarios, la adquisición de materiales técnicos y los gastos de alojamiento temporal para el respiro.

En total, el IMAS dispone de un presupuesto de 600.000 euros para cubrir las tres categorías que responden a necesidades específicas de apoyo directo.

La segunda tipología de ayudas, con un presupuesto de 275.000 euros, está orientada a personas mayores y tiene la finalidad de cubrir gastos efectuados en aparatos técnicos o de movilidad que favorezcan la recuperación física o sensorial.

El presupuesto que el IMAS destinará a ayudas y subvenciones a entidades sociales en 2026 asciende a los 1,3 millones de euros, repartidos en varias líneas. De este importe, 516.000 euros se destinarán a las ayudas sectoriales para proyectos de intervención impulsados por entidades del tercer sector social que desarrollan iniciativas con un impacto directo y positivo en la comunidad.

Por otra parte, la convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro que refuerzan los servicios sociales de atención primaria y que atienden a personas en situación de exclusión social con problemas de salud asociados, se incrementará en 100.000 euros hasta alcanzar un total de 550.000.

Además, una segunda línea de subvenciones dispondrá de 240.000 euros destinados a entidades que proveen alimentos y productos de higiene a sectores de la población especialmente vulnerables.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha considerado que esta inversión refleja el compromiso de la institución insular con los servicios sociales.

"Hemos mejorado la dotación de las ayudas y hemos creado otras nuevas para dar respuesta a necesidades emergentes. El objetivo es garantizar que los recursos lleguen a quien más los necesita, para mejorar la autonomía, la calidad de vida y la inclusión social de las personas más vulnerables", ha dicho.