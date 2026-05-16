El IMAS recibe 560 solicitudes de ayudas para reforzar el bienestar de las personas con discapacidad

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PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha recibido 560 solicitudes dentro de la convocatoria de ayudas económicas destinadas a personas con discapacidad, una vez finalizado el plazo para presentarlas.

Así, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, se inicia la fase de revisión de la documentación, valoración de las peticiones y posterior adjudicación de estos apoyos económicos.

Igualmente, unas 250 personas han solicitado asistencia en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Palma para recibir apoyo en la tramitación.

La convocatoria está dotada con 600.000 euros y tiene como objetivo contribuir a cubrir gastos vinculados a tratamientos sociosanitarios, ayudas técnicas y servicios de respiro familiar.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado que estas ayudas son una herramienta de apoyo directo para las personas con discapacidad y para sus familias, porque permiten "dar respuesta a necesidades concretas que tienen un impacto real en su día a día".

"El aumento de solicitudes confirma que la consolidación de la línea de respiro familiar responde a una necesidad real y que era una medida necesaria para apoyar a las familias cuidadoras", ha subrayado.

La partida se distribuye en tres líneas: 300.000 euros para tratamientos sociosanitarios que contribuyan a la recuperación física, psíquica o sensorial o al mantenimiento de las capacidades; 150.000 euros para ayudas técnicas, como prótesis, ortesis, instrumentos, dispositivos o equipos destinados a suplir o complementar carencias funcionales; y 150.000 euros para servicios de respiro para familiares cuidadores.

El objetivo de esta útlima línea, creada en 2025, es ofrecer una respuesta de alojamiento residencial temporal y de corta duración para personas con discapacidad, al tiempo que facilita el descanso y la conciliación de las familias cuidadoras.

En este sentido, el conseller insular ha resaltado que "cuidar a las personas con discapacidad también significa apoyar a las familias que las acompañan cada día".

La convocatoria mantiene las mejoras introducidas el año pasado. Así, las personas con una discapacidad superior al 66 por ciento pueden solicitar dos líneas de ayuda, mientras que las familias con dos o más miembros con discapacidad disponen de un umbral de renta máxima más alto para adaptar los criterios de acceso a su realidad.

Desde el IMAS han valorado positivamente el incremento de solicitudes registrado en esta convocatoria y han remarcado la importancia de estas ayudas como instrumento para favorecer la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y el apoyo a las familias.