El IME inicia la contratación de las Escuelas Deportivas Municipales en Son Moix, Germans Escalas y Rudy Fernández

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal de l'Esport (IME) ha iniciado la contratación de las Escuelas Deportivas Municipales para los próximos dos años en Son Moix, Germans Escalas y Rudy Fernández, con un presupuesto de más de 500.000 euros e incluyendo hasta 10 modalidades deportivas, entre las cuales se incorpora por primera vez la práctica del triatlón y se recuperan el ciclismo y los saltos de trampolín.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el Consell Rector del IME ha aprobado los pliegos para la contratación del servicio de las Escuelas Deportivas Municipales, que se desarrollarán en el Palau Municipal d'Esports Son Moix y en los polideportivos Germans Escalas y Rudy Fernández.

La licitación, que se tramitará mediante procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto máximo de 502.159,65 euros (IVA incluido) y contempla una duración inicial de dos años, prorrogable por uno más.

En total, se ofertan diez modalidades deportivas: atletismo, ciclismo, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, natación artística, saltos de trampolín, taekwondo y triatlón. A esta oferta se suma además la escuela de esgrima, que ya se imparte en Germans Escalas.

Entre las novedades, destacan la incorporación del triatlón a las Escuelas Deportivas Municipales y la recuperación del ciclismo y de los saltos de trampolín, modalidades que no se impartían desde hace más de ocho años, en línea con la apuesta del IME por ampliar la oferta deportiva en la ciudad.

La distribución por instalaciones será la siguiente: Son Moix concentrará la mayoría de disciplinas --atletismo, ciclismo, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, natación artística, saltos de trampolín, taekwondo y triatlón--; Germans Escalas acogerá también la modalidad de fútbol y la actividad de esgrima ya en funcionamiento; y el polideportivo Rudy Fernández acogerá la escuela de gimnasia rítmica.

Los cursos de las Escuelas Deportivas Municipales se impartirán de octubre a finales de junio, mientras que durante los meses de julio, agosto y septiembre no se llevarán a cabo, salvo en casos puntuales de eventos organizados por el IME.

Dirigidas a niños y jóvenes de entre cinco y 16 años, estas escuelas tienen como objetivo fomentar la actividad física, promover hábitos saludables y transmitir valores asociados al deporte.

Asimismo, se establece un número mínimo y máximo de alumnos por grupo para asegurar el correcto funcionamiento del servicio hasta alcanzar un máximo total de 148 plazas para las 10 escuelas.

Con esta aprobación, el IME busca reafirmar su compromiso con la promoción del deporte y con la prestación de un servicio de calidad adaptado a las necesidades de las familias de Palma.