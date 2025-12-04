La implantación de la consulta de genética pediátrica en Can Misses evitará hasta 100 traslados de menores a Son Espases

L equipo de Genética responsable de la nueva consulta en Can Misses. De izquierda a derecha la Dra. Iciar Martínez López, la Dra. García de Paso Mora y el Dr. Fernando Santos Simarro. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA

IBIZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha puesto en marcha la nueva consulta de genética pediátrica para menores con enfermedades como trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista (TEA), anomalías congénitas y alteraciones del crecimiento sindrómico, un servicio que evitará alrededor de un centenar de traslados a Mallorca.

Esta nueva consulta también ofrecerá asesoramiento a mujeres embarazadas con gestaciones en las que existe posibilidad de enfermedad genética en el feto, según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado.

En concreto, se trata de una consulta del Servicio de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Universitario Son Espases que se desplaza mensualmente al Hospital Can Misses con el objetivo de evitar el traslado de menores vulnerables en los que el desplazamiento en avión puede resultar muy complejo y estresante.

Este nuevo recurso permitirá evitar cerca de un centenar de desplazamientos de pacientes que se encuentran en una situación vulnerable por la clínica de su patología, en su mayor parte por trastornos del neurodesarrollo y TEA.

La Unidad de Genética y Genómica de Baleares tiene la misión de garantizar que cualquier persona de las Islas afectada por una enfermedad de base genética o con riesgo de padecerla o transmitirla, o bien con un problema de salud que requiera técnicas de análisis genético o genómico, disponga de un acceso equitativo a la evaluación clínica, el consejo genético y las pruebas pertinentes.