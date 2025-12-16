La importancia de las relaciones sanas centra una nueva conferencia del programa 'Endinsat' del Consell de Mallorca

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, asiste a una nueva conferencia del programa 'Endinsat' del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La importancia de las relaciones sanas ha centrado una nueva conferencia del programa 'Endinsat' del Consell de Mallorca.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el programa 'Endinsat en les teves emocions', impulsado por la institución insular, ha celebrado una nueva conferencia centrada en las relaciones y las habilidades sociales, ámbito clave para el bienestar emocional de los jóvenes.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que "no se puede hablar de salud mental sin hablar de relaciones, de vínculos y de cómo nos tratamos". En este sentido, ha subrayado que el objetivo del programa es "acompañar a los jóvenes y también a las personas adultas que les acompañan, ayudándoles a entender mejor sus retos, sus incertidumbres y la realidad en la que viven hoy".

Durante la sesión se puso de manifiesto que las habilidades sociales no son innatas, sino que se aprenden y se entrenan a lo largo de la vida. Así lo ha explicado Shannon de Jesús, psicóloga educativa, quien defendió la necesidad de integrar la educación emocional y social en el proceso formativo. "Trabajar la comunicación asertiva, la empatía o la gestión emocional es fundamental para prevenir relaciones disfuncionales y fomentar una convivencia sana, también en los entornos digitales", ha señalado.

Por su parte, Óscar Ramírez, profesor de secundaria, ha centrado su intervención en la importancia del autoconocimiento como base de las relaciones sanas. "Conocernos mejor nos permite poner límites, tanto a los demás como a nosotros mismos. No hay salud mental sin vínculos sanos que generen bienestar emocional", ha afirmado. Ramírez ha destacado además la importancia de modelar con el ejemplo, validar las emociones de los jóvenes y acompañar sin caer en el control.

Irais Seguí, psicóloga, ha puesto el acento en que "durante la adolescencia hay un periodo de mayor dificultad en todo lo que tiene que ver con el autocontrol, y eso condiciona las habilidades que se desarrollan para relacionarse con los demás".

Asimismo, ha subrayado que "las relaciones sociales en esta etapa son imprescindibles para un desarrollo sano, porque es cuando se construye la identidad y cuando los jóvenes necesitan referentes con los que compartir".

La conferencia pone de relieve el valor del formato del programa 'Endinsat', que combina la intervención de profesionales con un espacio de participación abierta. El conseller insular ha explicado que "más allá de escuchar a expertos, se crea un espacio donde la gente se atreve a levantar la mano, a compartir dudas o experiencias, y donde incluso quien no interviene se lleva a casa una idea nueva o la sensación de no estar solo".

El programa 'Endinsat en les teves emocions' continuará con una conferencia mensual, abordando distintos retos vinculados a la salud mental juvenil como tecnopatias, presión académica o imagen corporal.