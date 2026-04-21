Impulsan la publicación de un libro sobre las fiestas de Manacor

Presentación libro fiestas Sant Antoni - CAIB

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació Cultural de Sant Antoni, también conocida como Patronat de Sant Antoni, ha puesto en marcha la publicación del libro 'Entre el foc, els blancs i els grisos. El patronat i les festes de Sant Antoni de Manacor', una iniciativa para recopilar, preservar y difundir la trayectoria de la entidad y su contribución a la cultura popular de Manacor.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, este proyecto nace con el objetivo de documentar más de 40 años de actividad del Patronato, fundado en 1982 por iniciativa del padre Mateu Galmés, con el objetivo de garantizar la continuidad de las fiestas de Sant Antoni Abad.

La publicación ofrece una visión de la evolución histórica, social y cultural del Patronato, así como de las celebraciones y actividades vinculadas a Sant Antoni.

El libro analiza el valor patrimonial, simbólico e identitario de esta fiesta, considerada una de las expresiones más significativas del patrimonio inmaterial de Mallorca. La obra incluirá material gráfico y documental, con fotografías históricas, testigos y documentos originales.

El autor del libro es el historiador y escritor Manel Santana Morro, doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears (UIB), con una trayectoria vinculada a la búsqueda y la gestión cultural.

Con esta iniciativa, se quiere revalorizar el patrimonio festivo de Mallorca y rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a mantener viva esta fiesta a lo largo de las últimas décadas.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha destacado que la publicación de la obra representa un paso importante en la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

"Las fiestas de Sant Antoni en Manacor son una expresión viva de la identidad colectiva, fruto del compromiso y la implicación de generaciones de ciudadanos y entidades", ha declarado antes de añadir que el Govern busca reconocer el trabajo del Patronat de Sant Antoni a lo largo de más de 40 años, así como la iniciativa de la Associació Cultural de Sant Antoni para impulsar este proyecto.