Inaugurada la carretera entre Peguera y Port d'Andratx tras una inversión de 6,4 millones. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este lunes la reforma de la carretera entre Peguera y el Port d'Andratx tras una inversión de 6,4 millones de euros.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la actuación ha consistido en la mejora integral del firme con el objetivo de aumentar la seguridad y la fluidez del tráfico.

En concreto, se ha renovado el asfalto en un tramo de 11 kilómetros, entre los puntos kilométricos 21 y 32, tras detectarse grietas y desperfectos derivados del paso del tiempo y la intensidad del tráfico.

Las obras se han desarrollado entre el túnel de sa Coma, en las inmediaciones de Peguera, y el Port d'Andratx, e incluyen la corrección de deformaciones del firme, la reparación de grietas y erosiones, la sustitución de señalización vertical obsoleta y el repintado de marcas viales, además de trabajos de limpieza y desbroce de cunetas y arcenes.

Esta infraestructura se enmarca en el convenio de carreteras firmado entre el Consell y el Govern balear, financiado con fondos de insularidad, y es el segundo proyecto de mayor inversión dentro de este acuerdo.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha calificado la actuación como "muy necesaria" y ha señalado que responde a una demanda histórica de los vecinos de Calvià y Andratx. Además, ha añadido que no se había realizado una intervención de estas características en los últimos 30 años.

Galmés ha recordado que, durante la Comisión Mixta de Insularidad celebrada la semana pasada en el Congreso y el Senado, todos los grupos salvo el PSOE se sumaron a las reivindicaciones del Consell, y ha asegurado que la institución continuará reclamando mejoras en materia de infraestructuras viarias.