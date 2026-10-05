Inaugurada la instalación fotovoltaica del Hospital de Formentera que cubrirá el 20% de demanda eléctrica - CAIB

FORMENTERA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha inaugurado la nueva instalación fotovoltaica del Hospital de Formentera, una infraestructura de autoconsumo, situada en el aparcamiento del centro, que permitirá ahorrar cerca de 30.000 euros anuales en la factura eléctrica y cubrir cerca del 20% de la demanda de electricidad del centro.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la nueva instalación generará más de 150 MWh de energía al año, que se sumarán a los 55 MWh anuales que producía la instalación anterior.

Con esta ampliación, la producción fotovoltaica del centro superará los 205 MWh anuales y permitirá reducir la necesidad de adquirir electricidad de la red.

El conjunto de la instalación funciona en la modalidad de autoconsumo individual y da servicio al Hospital de Formentera. De este modo, el centro aprovecha la energía solar para atender sus necesidades eléctricas y avanza en el uso de energías renovables.

"Esta instalación nos permite mejorar las instalaciones sanitarias, reducir la factura eléctrica en cerca de 30.000 euros anuales y generar sombra, un aspecto especialmente importante después de un verano como el que hemos vivido. En definitiva, mejoramos los espacios para los pacientes y los trabajadores del Hospital", ha dicho el conseller.

Esta actuación forma parte del trabajo que el Govern impulsa, a través del IBE, para instalar placas fotovoltaicas en las cubiertas y los aparcamientos de los edificios públicos. A la instalación de Formentera se suman otras actuaciones, como las del Hospital de Inca, la sede de IB3 y el IES Marratxí, con el objetivo de generar energía renovable para el consumo de los propios centros, reducir la factura eléctrica y aprovechar los espacios ya construidos.