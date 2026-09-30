Inaugurada la nueva escoleta de Son Dameto, con 92 plazas de cero a tres años

Nueva escoleta de Son Dameto, Palma - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han inaugurado este miércoles la nueva escoleta de Son Dameto, un equipamiento educativo que ofrece 92 plazas para niños de cero a tres años.

La construcción del nuevo centro ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros, financiada conjuntamente por el Ayuntamiento de Palma y el Govern. La Conselleria ha aportado 1,16 millones de euros en concepto de ayudas para la creación de nuevas plazas del primer ciclo de educación infantil a través de los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)-Next Generation.

La nueva escoleta dispone de una superficie construida de 1.137 metros cuadrados y ha sido concebida como un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades educativas y asistenciales de los niños.

Las instalaciones cuentan con siete aulas de educación infantil, un aula de educación especial, una sala de psicomotricidad, una sala polivalente, un vestíbulo y el resto de dependencias de servicio necesarias para el correcto funcionamiento del centro. La oferta educativa se estructura en dos unidades para niños de cero a un año, con 14 plazas; dos unidades para niños de uno a dos años, con 24 plazas, y tres unidades para niños de dos a tres años, con 54 plazas.

La escoleta de Son Dameto es uno de los nuevos centros que pasa a ser gestionado directamente por la Conselleria de Educación y Universidades durante el curso 2026-2027.

Esta ampliación de la gestión directa también incluye el CEIP Joan Mas de Pollença, el CEIP Rosa dels Vents de Artà, la EI Son Carrió de Sant Llorenç des Cardassar y, en Palma, la EI Son Gibert, el CEIP Rei Jaume I, el CEIP Gènova y el CEIP La Soledat. En Ibiza, Educación asumirá igualmente la gestión directa de la EI Can Cantó y del CEIP Blanca Dona.

Con estas incorporaciones, la Conselleria gestiona directamente 1.044 plazas en Mallorca, 178 plazas en Menorca y 465 plazas en Ibiza.