Inaugurada la reforma y ampliación de la 'escoleta' municipal de Santa Eugènia

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santa Eugènia ha inaugurado este jueves la reforma y ampliación de la 'escoleta' municipal, que ha permitido pasar de 24 plazas disponibles a 37.

A la inguauración han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; el alcalde de la localidad, Pep Lluís Urraca; y la regidora de Educación, Joana Ayarte.

La reforma de la 'escoleta' EI Maria Sánchez Servera ha sido ejecutada en el marco del Plan de Obras y Servicios (POS) de la institución insular, según ha destacado la misma en una nota de prensa.

En concreto, la actuación ha consistido en ampliar el espacio del centro hacia donde se ubicaba anteriormente la Associació de Mestresses de Casa.

El proyecto ha supuesto una inversión de cerca de 200.000 euros, de los cuales 174.000 euros han sido sufragados con la convocatoria de subvenciones plurianuales 2024-2025 del Consell. Los 20.000 euros restantes han sido cubiertos por el Ayuntamiento.

El presidente insular ha felicitado al alcalde por la mejora realizada en el centro que, a su entender, era "muy necesaria" y "repercutirá de forma directa en el bienestar de los niños y los docentes de este centro educativo público".

"Nuestro compromiso es estar al lado de los ayuntamientos y ayudarles en todo lo que necesiten para que puedan mejorar la calidad de los servicios que prestan a sus vecinos", ha destacado.

Por su parte, la consellera insular ha remarcado su satisfacción al comprobar que "el apoyo que presta el Consell a través del POS se traduce en actuaciones que benefician de forma directa a los mallorquines y repercuten de forma real en la mejora de su calidad de vida".

Con estas obras, se ha reformado el baño de personal para hacerlo accesible; se ha hecho una nueva configuración de la sala polivalente y se ha reformado de forma integral el Casal de Amas de Casa para incorporarlo a la 'escoleta'.

El centro contará con una comunicación interior mediante una rampa, un aula para niños de dos a tres años con baño y un despacho para el personal docente. Así,la escuela infantil pasará de tener dos aulas a tres, cubriendo así todas las etapas de la educación infantil.