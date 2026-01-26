Inauguran los encuentros de corales de personas mayores del Consell con cerca de 700 participantes

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado la III edición de los encuentros de corales de personas mayores que reunirá cerca de 700 participantes de 23 corales durante cuatro días.

Este encuentro musical, que se celebra entre este lunes y jueves, recorrerá el los auditorios de Peguera, de Cap Vermell de Capdepera, el de Porreres y la iglesia de la Residencia de Sant Josep de Palma con actuaciones abiertas al público.

Según ha señalado la institución insular, el objetivo es dar visibilidad al trabajo musical que las corales de personas mayores desarrollan a lo largo del año.

Igualmente, han puesto en valor que se trata de una cita cultural compartida en toda la isla y que ofrece une spacio de encuentro que refuerza la constancia, la motivación y la relación social a través del canto coral.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado en la inauguración que estas actividades son fruto de escuchar directamente las necesidades de las personas mayores.

"Nos trasladan que quieren continuar participando en los encuentros, salir y compartir espacios como este, porque les permite disfrutar de la música y de la convivencia", ha subrayado.

También ha puesto en valor que la participación crece año tras año y que estos encuentros se han consolidado dentro del calendario de actividades "más esperadas".

El presidente ha concluido que, por este motivo, desde el Consell continúan impulsando iniciativas como esta que, a su entender, responde "exactamente" a aquello que piden las personas mayores.

El primer concierto se ha celebrado este lunes en el Auditori de Peguera con la participación de las corales Son Dameto, Som d'Aquí d'Esment Club d'Oci de Son Fortesa, Persones Majors i Pensionistes de Badia Gran i s'Arenal de Llucmajor, Persones Majors de Sant Joan, l'Associació d'Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors y Gent Gran El Toro.

Los encuentros continuarán este martes en el Auditori Cap Vermell de Capdepera, con las corales Es Jonquet, Gent Gran del Camp Rodó, Gent Gran d'Alcúdia, Nostàlgics y Gabellina de Capdepera.

Este miércoles, el Auditori de Porreres acogerá las actuaciones de las corales Jovenea des Turó de Persones Majors de Montuïri, Esplai Gent Gran Es Fortí, Amics Tercera Edat de Bona Gent, Cor Major Tercera Edat de Binissalem, Persones Majors de Son Sardina y Persones Majors des Porreres.

Finalmente, la clausura tendrá lugar este jueves en la iglesia de la Residencia Sant Josep de Palma con la participación de las corales Majors del Centre Cívic de la Colónia de Sant Jordi, Real Hermandad de Veteranos y de la Guardia Civil, Persones Majors de Nou Llevant, Sant Joan d'Àvila, Persones Majors des Turó de Pòrtol y la Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears.